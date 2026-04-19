Los científicos coinciden: los 2.000 linces ibéricos que hay en España están cambiando nuestros montes poco a poco

Las claves

Las claves Generado con IA La población de linces ibéricos en España supera los 2.000 ejemplares, un récord histórico. Un estudio revela que el regreso del lince está alterando la dispersión de semillas y la regeneración de los montes mediterráneos. La presencia del lince reduce en un 80% la dispersión de semillas del piruétano y modifica el lugar donde germinan las plántulas. El estudio destaca que la recuperación del lince desencadena cascadas tróficas que transforman el equilibrio ecológico del monte.

España ya supera los 2.000 linces ibéricos. Esta excelente noticia, sin embargo, empieza a mostrar otro efecto menos visible. Según un estudio en Oikos, su regreso modifica cómo se dispersan semillas y cómo se regeneran montes mediterráneos.

El trabajo, liderado por Tamara Burgos y firmado junto a José María Fedriani, analiza qué ocurre cuando el gran depredador vuelve a ocupar el territorio y reordena por completo toda la cadena ecológica del ecosistema.

Los datos proceden del Parque Natural de la Sierra de Andújar, en el sur de España, gran bastión del felino. Allí, los autores siguieron varias fases del ciclo del piruétano, árbol mediterráneo dispersado por diversos carnívoros.

Su conclusión central es llamativa. La presencia del lince reduce en un 80% la dispersión de semillas del piruétano y desplaza ese transporte hacia zonas de bosque, donde la supervivencia inicial de las plántulas resulta menor.

El hallazgo obliga a mirar al lince con una mirada más amplia. No solo controla conejos o zorros, también altera procesos discretos pero decisivos, como el lugar exacto donde cae una semilla y sus opciones de convertirse en árbol.

Eso ocurre porque el lince actúa como depredador apical. Cuando aparece, los mesodepredadores cambian sus rutas y modifican su comportamiento por miedo al riesgo, creando una auténtica "geografía del miedo" dentro del monte mediterráneo.

En ese nuevo escenario, zorros y garduñas dispersan menos semillas y las dejan en lugares distintos. El estudio detectó que el 84% de las semillas halladas aparecía en áreas sin lince, resumiendo bien el cambio ecológico.

Cambios en el mapa invisible de las semillas

El trabajo no sostiene que el lince perjudique al monte. Muestra que la recuperación de un gran carnívoro desencadena cascadas tróficas que benefician unas funciones ecológicas mientras tensionan otras relaciones dentro del complejo sistema natural.

Los roedores consumieron más semillas bajo los arbustos. Ahí aparece el gran conflicto del estudio: esas zonas son las mejores para que broten las plántulas, pero también las más peligrosas debido a la intensa actividad depredadora.

Los autores llaman a ese fenómeno "conflicto semilla-plántula". Dicho de otro modo, los puntos del terreno que ofrecen mejores condiciones para nacer son, al mismo tiempo, los más peligrosos para sobrevivir antes de lograr su germinación.

Los resultados rompen una intuición frecuente. Las plántulas del piruétano resistieron mejor en hábitats abiertos que en el bosque, aunque bajo arbustos y coberturas pequeñas encontraron un microclima decisivo para aguantar el duro calor del verano.

En las zonas con lince, la proporción estimada de plántulas que superó el primer verano cayó hasta el 1%. En ausencia del depredador apical, esa supervivencia subía al 8%, según el análisis acumulado por los investigadores.

Conviene subrayar un matiz fundamental. El estudio se centra en una especie vegetal, el piruétano, y en un sistema mediterráneo concreto. No demuestra por sí solo que todos los montes españoles vayan a responder de forma idéntica.

Más allá de las cifras, el estudio revela la verdadera cara de la conservación. Salvar al lince implica entender que su sola presencia reescribe el destino de las semillas y la salud futura de nuestros montes.

Ahí encaja la nueva dimensión del éxito español. El último censo oficial situó la población en 2.047 linces en España y más de 2.400 en toda la Península Ibérica, cifras históricas que ahora abren nuevas preguntas ecológicas.