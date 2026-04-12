Japón cambia de aliados: prescinde de EEUU y pretende romper su dependencia con energía limpia del mar

Las claves nuevo Generado con IA Un estudio de la Universidad de Osaka propone un convertidor giroscópico que maximiza la captación de energía de las olas en un amplio rango de frecuencias. El sistema utiliza un volante giratorio en una plataforma flotante y ajusta la rotación en tiempo real para transformar el movimiento de las olas en energía eléctrica. Japón busca alternativas energéticas ante su fuerte dependencia del petróleo de Oriente Próximo, explorando el potencial de la energía undimotriz local. El avance es teórico y validado en laboratorio, pero requiere más ensayos fuera de condiciones controladas antes de su aplicación comercial.

Un estudio de la Universidad de Osaka plantea un convertidor giroscópico capaz de mantener la captación máxima de energía en un rango amplio de oleaje, justo cuando Japón vuelve a mirar con angustia su dependencia del crudo de Oriente Próximo.

La energía de las olas lleva décadas seduciendo a ingenieros y gobiernos con una promesa casi perfecta: un recurso renovable, inmenso y disponible en buena parte del planeta. El problema nunca ha sido encontrar mar, sino domesticar su irregularidad.

Ahí entra el trabajo de Takahito Iida, de la Universidad de Osaka, publicado en Journal of Fluid Mechanics. Su propuesta gira en torno a un convertidor giroscópico de energía undimotriz, o GWEC, que utiliza un volante giratorio dentro de una plataforma flotante.

La idea no consiste en seguir servilmente el movimiento de cada ola, sino en transformar ese balanceo en una precesión perpendicular capaz de mover un generador. El corazón del sistema está en ajustar en tiempo real la rotación del volante.

Ese detalle es importante porque la gran debilidad histórica de la undimotriz ha sido la resonancia. Muchos dispositivos rinden bien solo en una frecuencia concreta del oleaje. Fuera de esa ventana ideal, la eficiencia cae y la producción se vuelve mucho menos atractiva.

Energía limpia y casi infinita

Según el paper, el modelo teórico permite identificar los parámetros óptimos de control para maximizar la absorción energética y, en condiciones lineales, alcanzar el límite físico de captación: alrededor de la mitad de la energía transportada por la ola.

Eso no significa que Japón haya encontrado una máquina milagrosa ni una fuente de “energía infinita”. Lo que ha presentado Iida es, ante todo, un análisis teórico sólido con validación inicial en laboratorio, no una tecnología ya desplegada en mar abierto ni lista para sustituir petróleo.

El propio trabajo deja claras sus limitaciones. El sistema se formula bajo supuestos de olas lineales y movimientos lineales del cuerpo flotante y del giroscopio. En oleajes más violentos o más complejos, ese marco deja de ser suficiente y la eficiencia puede resentirse.

También falta una parte decisiva: cuantificar bien las pérdidas mecánicas y demostrar el comportamiento del dispositivo fuera de condiciones controladas. El siguiente paso anunciado por el equipo pasa por ensayos físicos más avanzados en canal de olas, todavía lejos de escala comercial.

Aun así, el contexto vuelve el avance especialmente llamativo. Japón depende de Oriente Próximo para cerca del 95% de sus importaciones de petróleo, y aproximadamente el 70% de ese volumen pasa por el estrecho de Ormuz, hoy sometido a enorme tensión.

La crisis regional ha vuelto a exponer esa fragilidad. Reuters señalaba en marzo y abril que Tokio ha tenido que recurrir a reservas estratégicas, coordinación diplomática y medidas de contención ante el encarecimiento del crudo y el riesgo de interrupciones prolongadas.

Por eso este trabajo interesa más allá del laboratorio. No porque vaya a resolver mañana el problema energético japonés, sino porque ofrece una ruta técnica para explotar mejor un recurso local y constante. En un país tan dependiente del exterior, eso pesa.