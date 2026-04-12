La ciudad Patrimonio de la Humanidad que ha perdido todas sus cigüeñas: tenía 47 parejas hace dos décadas

El casco histórico de esta ciudad ha pasado de 47 parejas en 2004 a ninguna en la actualidad.

Las claves nuevo Generado con IA Cáceres, ciudad Patrimonio de la Humanidad, ha pasado de tener 47 parejas de cigüeñas blancas en 2004 a no albergar ninguna actualmente. Extremadura ha perdido más de 2.500 nidos de cigüeña blanca en las últimas décadas, sobre todo en la provincia de Cáceres. Factores como la transformación de vertederos, el uso de productos químicos en la agricultura y la retirada de nidos han contribuido al descenso. La desaparición de las cigüeñas preocupa a los expertos, ya que son un indicador importante del estado de los ecosistemas urbanos.

Extremadura cuenta con dos ciudades que han sido reconocidas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La primera de ellas, en el año 1986, fue Cáceres por tener uno de los conjuntos monumentales medievales y renacentistas mejor conservados de Europa en su casco histórico.

Precisamente este enclave acaba de convertirse en noticia por un preocupante motivo. Y es que, según el reciente censo elaborado por SEO/BirdLife, Extremadura ha perdido más de 2.500 nidos de cigüeña blanca en las últimas décadas.

El descenso es alarmante sobre todo en la provincia de Cáceres, cuyo casco histórico ha pasado de albergar 47 parejas de esta especie en 2004 a no albergar ninguna. En esta zona se llegaron a contar hasta 180 nidos, mientras que en la actualidad apenas siguen activos entre uno y dos.

La población urbana se ha venido abajo por diversos factores que van desde la transformación de los vertederos hasta el uso de productos químicos en la agricultura. La iluminación urbana también se encuentra detrás de este descenso.

Es probable que esta caída responda a los cambios en el patrón de la distribución de la especie. Pese a que pueden afectar otros factores, unas condiciones climáticas más adecuadas en el periodo de reproducción pueden motivar que las poblaciones del norte peninsular sigan creciendo.

Los humedales y pastizales son hábitats claves para la especie donde encontraría gran parte de su alimentación de forma natural. El mal estado de algunos humedales y la disminución de pastizales y su ocupación por plantas fotovoltaicas son factores a tener en cuenta.

La paradoja de Cáceres

Pese a que se desconocen los datos reales acerca de la retirada de nidos todos los años se procede a eliminar nidos sobre todo en tendidos eléctricos que entrañan riesgo, tal y como denuncian desde SEO/BirdLife.

En otros casos se eliminan nidos sin que suponga ningún efecto negativo e incluso fuera de la época permitida o al inicio de la reproducción, con lo cual se infringe la normativa.

Esto está haciendo que desaparezca un elemento más del patrimonio de algunos pueblos en los que se retiran nidos de iglesias, ermitas y otros monumentos donde no se lleva a cabo ningún tipo de mantenimiento para su conservación.

Algo similar a lo que ha ocurrido en Cáceres está sucediendo también en Navarra, que muestra un declive y existe un aumento de emplazamientos fuera de las zonas urbanas en arboledas y zonas fluviales.

La particularidad de la ciudad extremeña es que uno de sus municipios, Malpartida de Cáceres, es famoso por sus grandes colonias de cigüeñas blancas. De hecho, en 1997 fue nombrado Pueblo Europeo de la Cigüeña.

Mientras tanto, en Cáceres la desaparición de los nidos en el casco histórico preocupa a los expertos, ya que estas aves son un indicador importante de cuál es el estado de los ecosistemas.