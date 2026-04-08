El pueblo español de 297 habitantes al que sólo se accede a pie: su embalse entra en la primavera con un 83% de agua

Imagen de archivo de este pantano que tiene capacidad para 447 hectómetros cúbicos. EFE

Las claves nuevo Generado con IA Yesa, un pueblo navarro de solo 297 habitantes, es accesible únicamente a pie y cuenta con un embalse de gran capacidad. El embalse de Yesa, situado en el Prepirineo y alimentado por el río Aragón, se encuentra actualmente al 81% de su capacidad. Este embalse abastece de agua para riego, genera electricidad y cubre necesidades de varias comarcas de Navarra y Aragón. Las obras de ampliación del embalse llevan más de 25 años sin finalizar y su construcción provocó el abandono de varios pueblos.

España es uno de los países con mayor número de presas del mundo, superando las 1.200, aunque algunas de ellas incluyen estructuras menores que elevan la cifra hasta las más de 2.400. En total, permiten almacenar cerca de 56.000 hectómetros cúbicos de agua.

Entre las comunidades con mayor capacidad de almacenamiento aparecen Extremadura o Andalucía, pero no sólo las más pobladas cuentan con presas. También hay zonas de la llamada España vaciada en las que se pueden encontrar este tipo de estructuras.

Uno de estos pueblos con menos población donde se puede apreciar un embalse con hasta 447 hm³ es Yesa, en Navarra. Su población es de apenas 297 habitantes, según el censo realizado en 2025.

El embalse, que lleva el mismo nombre que el pueblo, está situado en el Prepirineo, y se forma con el represamiento del río Aragón, que se encuentra en Yesa, pero la mayor superficie del pantano se encuentra en la provincia de Zaragoza.

Un embalse con polémica

Por ello, en su mayor parte inunda tierras del canal de Berdún, que se sitúa en la comarca aragonesa de la Jacetania. Se le conoce por el sobrenombre de mar de los Pirineos y se encuentra en la entrada de los mismos.

Se trata de la mayor superficie navegable de Aragón. De hecho, de él nace el canal de Bardenas que trasvasa agua hasta la zona de la Ribera al sur de Navarra y riega las Bardenas Reales y la comarca aragonesa de Cinco Villas.

Sus aguas también tienen como finalidad la generación eléctrica y el abastecimiento. Según los últimos datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), el embalse de Yesa se encuentra al 81% de su capacidad.

Pese a que, en comparación con el dato anterior, se ha producido un descenso de 7 hm³, lo cierto es que con esta cifra se mantiene en valores similares a los registrados en la media de los últimos 10 años, con 367 hm³.

Este embalse, en realidad, debería encontrarse al 33%, ya que su capacidad prevista en 2001, por iniciativa del entonces ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, era de 1.079 hm³, lo que iba a convertirlo en el segundo pantano de la cuenca del Ebro por capacidad.

En aquel momento se calculaba que el recrecimiento de la presa terminaría en cinco años; sin embargo, ha pasado un cuarto de siglo sin que aún haya concluido. Y pese a que las obras están cercanas a su finalización, no existe un horizonte claro respecto a cuándo podrían terminar.

Su inauguración, en 1960, también dejó ciertos cambios en la zona puesto que causó el abandono de varios pueblos: Escó, Ruesta y Tiermas con una población afectada de más de 1.500 personas.