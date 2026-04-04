La cueva española Bien de Interés Cultural que mide 10 kilómetros y contiene más de 25 lagos en su interior

Las claves nuevo Generado con IA La Cueva del Hundidero-Gato, en la Sierra de Grazalema, mide 10 kilómetros y alberga más de 25 lagos en su interior. Este sistema de cuevas, declarado Bien de Interés Cultural y Monumento Natural, es considerado el más complejo de Andalucía. El Parque Natural de la Sierra de Grazalema destaca por su diversidad ecológica, paisajes kársticos y el mayor índice de pluviosidad de la península Ibérica. En la zona también se encuentran la Cueva de la Pileta, con arte rupestre paleolítico, y la Garganta Verde, un importante desfiladero natural.

El Parque Natural de la Sierra de Grazalema, compartido entre las provincias de Málaga y Cádiz, es uno de los enclaves naturales más sorprendentes del sur de España, con más de 53.000 hectáreas de riqueza paisajística y geológica.

Este espacio protegido se extiende a lo largo de 14 municipios, repartidos entre nueve localidades gaditanas y cinco malagueñas, configurando un territorio diverso donde conviven montañas, bosques y formaciones naturales únicas en Andalucía.

Entre los municipios que forman parte de este parque destacan Ronda, Benaoján o Montejaque en Málaga, y Grazalema, Zahara de la Sierra o Ubrique en Cádiz, todos ellos integrados en un entorno natural de enorme valor ecológico.

La sierra sobresale por su abundante vegetación, con un destacado pinsapar y extensos bosques de abetos, encinas y quejigos, además de un relieve dominado por rocas calizas que originan impresionantes paisajes kársticos.

Estas formaciones geológicas dan lugar a fenómenos como dolinas, desfiladeros y, especialmente, cuevas de gran complejidad, entre las que destaca la Cueva del Hundidero-Gato, considerada la más compleja de toda Andalucía.

Una cueva de 10 kilómetros

Situada en Benaoján, esta cueva ha sido declarada Bien de Interés Cultural y Monumento Natural, y cuenta con un sistema de galerías que alcanza los 10 kilómetros de longitud y más de 50 metros de altura.

En su interior se distribuyen hasta 10 recorridos distintos y más de 25 lagos, lo que convierte a este sistema espeleológico en uno de los más espectaculares y extensos de todo el territorio andaluz.

No muy lejos se encuentra la Cueva de la Pileta, también en Benaoján, que alberga uno de los conjuntos de arte rupestre paleolítico más relevantes de la península, repartido en distintas galerías subterráneas.

El parque también acoge la Garganta Verde, un profundo desfiladero que actúa como único desagüe natural de la sierra del Pinar, mostrando la fuerza del agua en la modelación del paisaje.

Otro de los puntos más llamativos es el conjunto de los Llanos de Líbar, donde se combinan montañas calizas, árboles centenarios y curiosas formaciones geológicas que aportan un carácter singular a la zona.

En este entorno se ubica la Presa de los Caballeros, un ambicioso proyecto hidroeléctrico del siglo XX que nunca llegó a completarse debido a la imposibilidad de retener el agua en su interior.

El parque destaca además por registrar el mayor índice de pluviosidad de la península Ibérica, ya que su relieve actúa como barrera frente a los vientos húmedos del Atlántico, provocando intensas precipitaciones.

Esta abundancia de agua favorece una rica biodiversidad, con más de 130 especies de aves, especialmente rapaces y carroñeras, y 44 especies de mamíferos, entre los que destacan ciervos y corzos.