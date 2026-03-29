Noruega cambia de rumbo: hallan un pozo petrolífero calculado en 24 millones de barriles en el mar de Barents

El pozo se ubica en las proximidades de uno de los proyectos clave del desarrollo petrolero en el Ártico noruego.

Las claves nuevo Generado con IA Noruega ha descubierto un nuevo yacimiento petrolífero en el mar de Barents, con recursos estimados de entre 14 y 24 millones de barriles. El hallazgo, liderado por la compañía Equinor y sus socios, se sitúa cerca del campo Johan Castberg y se integrará como un "satélite" de este proyecto clave del Ártico noruego. Aunque el volumen es modesto comparado con la producción total de Noruega, el descubrimiento ayuda a mantener la estabilidad productiva ante el agotamiento de otros campos. El hallazgo reaviva el debate sobre la dualidad de Noruega, que lidera la transición energética pero sigue apostando por la explotación de hidrocarburos.

Aunque las crisis energéticas mundiales no son algo "nuevo", siendo la crisis de 1970 la más recordada en nuestros tiempos, la realidad es que durante la última década se han producido ciertos cambios en el mercado del crudo que están empujando a los países a buscar alternativas.

El inicio de la Guerra de Ucrania ya empezó a alterar la compra habitual de petróleo y gas a Rusia, mientras que la actual Guerra de Irán está volviendo a alterar los mercados a nivel global.

Por ello, el nuevo hallazgo de petróleo en el Ártico noruego sería una 'alegría' para nuestros vecinos del norte, volviendo a situar a Noruega en el centro del debate energético global.

La compañía Equinor, junto a sus socios Var Energi y Petoro, habrían descubierto un nuevo yacimiento en el prospecto Polynya Tubaen, en el mar de Barents, con unos recursos estimados de entre 14 y 24 millones de potenciales barriles.

El rumbo energético de Noruega

Si bien es cierto que este descubrimiento es de un tamaño moderado, sí que tiene implicaciones energéticas relevantes: no importa solo su volumen, sino también el rumbo energético del país escandinavo a largo plazo.

En este caso, el pozo denominado 72207-5, se ubica en las proximidades del campo Johan Castberg, uno de los proyectos clave del desarrollo petrolero en el Ártico noruego.

De hecho, Noruega ha estado adoptando una estrategia energética basada en la explotación incremental de los recursos cercanos a infraestructuras ya existentes, buscando así reducir costes de desarrollo, acelerar su producción y maximizar la rentabilidad de campos ya operativos.

El descubrimiento no debería ser visto como un proyecto independiente, sino como un "satélite" que se integraría a las instalaciones de Johan Castberg. El objetivo sería adoptar un enfoque pragmático y extender la vida útil de activos existentes en lugar de llevar a cabo grandes desarrollos de forma aislada.

Como contexto, cabe recordar que el Ártico noruego, y en particular el mar de Barents, se ha convertido en una de las últimas fronteras de explotación petrolífera en Europa. De hecho, el campo Johan Castberg inició su andadura en 2025, y la región ha ido ganando peso progresivamente dentro de la estrategia energética nacional.

Noruega, tradicionalmente centrada en el mar del Norte, busca así diversificar su base de recursos ante el progresivo agotamiento de campos maduros. Por ello, descubrimientos como Polynya Tubaen consolidan la idea de una "nueva provincia petrolera" en el Ártico.

Además, Equinor ha anunciado su intención de perforar uno o dos pozos de exploración al año en la zona, confirmando así la apuesta sostenida en la región.

Desde el punto de vista cuantitativo, el hallazgo es modesto: se estima que llegarán a obtenerse hasta 24 millones de barriles totales, pero representaría una fracción ínfima de la producción total de Noruega, que se sitúa actualmente en 4,1 millones de barriles diarios.

Esto implica que el descubrimiento no alterará significativamente la oferta global ni la posición de Noruega como exportador; sin embargo, su importancia reside en su carácter incremental.

Y es que contribuye a mantener niveles de producción estables en un contexto de declive estructural previsto para la próxima década, ya sea por el agotamiento de los recursos o por las potenciales crisis energéticas venideras.

Por otro lado, este hallazgo reabre un debate presente en la política energética noruega: el país es líder mundial en la transición energética y electrificación, pero aun así sigue apostando por la exploración y explotación de hidrocarburos.

Se trata de una dualidad que refleja una realidad compleja, dado que tanto el petróleo como el gas siguen siendo pilares fundamentales de la economía noruega, tanto a nivel de ingresos como por empleo.

Por ello, descubrimientos como el de Polynya Tubaen evidencian que, al menos a medio plazo, Noruega no abandonará totalmente el petróleo, sino que optimizará su explotación.