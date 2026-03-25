Japón cambia las normas: científicos hallan la "fórmula de la vida" en un asteroide a 300 millones de kilómetros

Japón cambia las normas: científicos encuentran las claves de la vida en un asteroide de a 300 millones de kilómetros

Las claves nuevo Generado con IA Científicos japoneses han hallado en el asteroide Ryugu las cinco bases nitrogenadas que forman el código genético de la vida: adenina, guanina, citosina, timina y uracilo. El material fue recolectado por la sonda japonesa Hayabusa2 y analizado en la Tierra, confirmando que estas moléculas pueden formarse de manera natural en el espacio. El hallazgo refuerza la hipótesis de que los ingredientes de la vida pudieron llegar a la Tierra mediante asteroides y meteoritos, y sugiere que este proceso podría haber ocurrido en otros planetas. Es la primera vez que se confirma el conjunto completo de estas bases en muestras espaciales directas, descartando la contaminación terrestre habitual en meteoritos caídos en la Tierra.

Desde luego, hay hallazgos tan sorprendentes e inesperados que incluso dejan a los propios científicos atónitos. Recientemente, un equipo de científicos japoneses confirmó el descubrimiento de los cinco elementos en muestras del asteroide Ryugu que pueden contener las llaves de la vida.

Las bases nitrogenadas halladas (adenina, guanina, citosina, timina y uracilo) contienen, según parece, las instrucciones genéticas de todos los seres vivos en la Tierra. En otras palabras: es como si los expertos hubieran encontrado la fórmula para nuestra existencia.

El material fue recolectado por la sonda japonesa Hayabusa2 y transportado directamente a la Tierra, donde se analizaron aproximadamente 20 miligramos de polvo y arena del asteroide para desenmarañar este misterio que parece salido de una película de ciencia ficción.

Un asteroide contiene la fórmula de la vida.

La fórmula de la vida

El estudio, publicado en la revista Nature Astronomy, se ha realizado por expertos de la Universidad de Hokkaido, la Agencia Japonesa de Ciencia y Tecnología Marino-Terrestre (JAMSTEC) y otras instituciones y supone un hito único en lo que atañe a la exploración de asteroides y cuerpos especiales por ese contenido del Ryugu.

Este asteroide en concreto, de tipo carbonáceo, se encuentra a unos 300 millones de kilómetros de nuestro planeta y su estudio ha ofrecido unos resultados similares a las muestras del asteroide Bennu, recolectadas por la misión OSIRIS-REx de la NASA y estudiadas posteriormente, aunque aquí hay más miga.

Es la primera vez que se confirma la presencia del set completo de estas cinco bases en muestras de un asteroide tomadas directamente en el espacio, lo que elimina cualquier duda sobre la contaminación terrestre que suele afectar a los meteoritos que caen en nuestra superficie.

La investigación refuerza la hipótesis de que los ingredientes básicos para la vida pudieron llegar hace miles de millones de años a través del bombardeo de asteroides y meteoritos y demuestra que estas moléculas complejas se pueden formar de manera natural en el espacio sin necesidad de procesos biológicos previos.

Hablando de manera más directa, este hallazgo nos dice que somos, literalmente, polvo de estrellas que aprendió a replicarse y que con el tiempo acabó dando forma a lo que ahora mismo conocemos como vida en mil y una formas y especies.

Y lo más interesante es que si estas piezas están flotando en otros asteroides por todo el sistema solar, es muy probable que hayan caído en otros planetas o lunas -como Marte, por ejemplo-. Por lo que la receta química para la vida no es un milagro exclusivo de la Tierra, sino un proceso común en el cosmos que puede estar en más sitios de los que pensamos.