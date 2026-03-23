Noruega cambia de prioridades: prescinde de la UE y apuesta por EEUU para contratar a científicos con 9 M de euros

Las claves nuevo Generado con IA Noruega lanza una convocatoria de 9 millones de euros para atraer científicos internacionales, especialmente desde Estados Unidos. El programa prioriza áreas estratégicas como clima, energía, salud e inteligencia artificial, buscando reforzar su ecosistema científico. La iniciativa responde a la inestabilidad y recortes en la financiación científica de otros países, especialmente en EEUU. Noruega combina integración en redes europeas con autonomía estratégica, posicionándose como un destino atractivo para investigadores.

Tras las decisiones tomadas por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que están afectando a los científicos de todo el mundo, el resto de países están decidiendo mover ficha ante la creciente competencia global por el talento científico.

Noruega, tradicionalmente discreto en este terreno, ha lanzado una ambiciosa convocatoria para atraer investigadores internacionales, especialmente procedentes de Estados Unidos, en un contexto de creciente incertidumbre académica global.

El programa, impulsado por el Consejo de Investigación de Noruega, moviliza cerca de nueve millones de euros destinados a captar perfiles altamente cualificados. La iniciativa busca reforzar áreas estratégicas como el clima, la energía, la salud y la inteligencia artificial.

Esta ofensiva científica no surge en el vacío. En los últimos años, múltiples países europeos han intensificado sus esfuerzos para captar talento internacional, sobre todo ante tensiones políticas y recortes en la financiación científica en otras regiones, como EEUU.

El movimiento noruego responde también a una oportunidad geopolítica. Así, los investigadores que perciben inestabilidad institucional en sus países de origen pueden explorar destinos alternativos como el noruego.

Europa, con sistemas públicos sólidos, aparece como una opción atractiva para desarrollar carreras científicas sostenibles. En este contexto, Noruega ocupa una posición singular.

Aunque no forma parte de la Unión Europea, participa plenamente en el programa Horizonte Europa, lo que le permite integrarse en redes científicas continentales sin renunciar a su autonomía estratégica. Esta dualidad convierte al país escandinavo en un puente entre modelos.

Por un lado, mantiene una cultura investigadora cercana al dinamismo anglosajón; por otro, ofrece estabilidad institucional y financiación pública alineada con los estándares europeos, cada vez más valorados por la comunidad científica internacional.

El diseño de la convocatoria pone el foco en atraer talento consolidado y emergente. No se trata solo de incorporar investigadores, sino de construir ecosistemas de excelencia que puedan competir a nivel global en campos clave para la transición ecológica y digital.

Las áreas prioritarias elegidas no son casuales. El cambio climático, la energía sostenible, la salud pública y la inteligencia artificial concentran buena parte de la inversión internacional en I+D, y representan sectores donde la colaboración científica resulta especialmente estratégica.

Con este movimiento, Noruega aspira a consolidarse como un nodo científico de referencia. En un mundo donde el talento es cada vez más móvil, su apuesta podría marcar un punto de inflexión en la redistribución global de la investigación avanzada.

El contexto internacional también juega a su favor. Las tensiones políticas en Estados Unidos, junto con debates sobre libertad académica y financiación, han generado inquietud en parte de la comunidad científica, que ahora contempla seriamente la posibilidad de trasladarse a Europa.

Otros países europeos están articulando estrategias similares. Sin embargo, la claridad y focalización de la propuesta noruega la posicionan como una de las más concretas y ágiles, lo que podría acelerar la llegada de talento en los próximos años.