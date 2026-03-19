Los científicos coinciden con el 'Sáhara Verde': cambian la historia del desierto para siempre gracias a una cueva

Científicos confirman la existencia del "Sáhara Verde" y cambian la historia del desierto para siempre gracias a una cueva

Las claves nuevo Generado con IA Un estudio de estalagmitas en cuevas del sur del Atlas confirma que el Sáhara fue un ecosistema verde y húmedo entre hace 8.700 y 4.300 años. El hallazgo revela que poblaciones humanas vivieron de forma aislada durante milenios en el Sáhara, con un linaje genético distinto al de africanos actuales. La migración de estos grupos tras la sequía de hace 5.000 años pudo ser clave en la fundación de la civilización egipcia en el valle del Nilo. La recuperación de genomas completos de hace 7.000 años en un entorno tan hostil es un avance científico que permitirá estudiar otros restos humanos antiguos.

Aunque ahora mismo sea uno de los mayores desiertos del planeta, resulta que el Sáhara fue un ecosistema totalmente diferente hace miles de años, según ha confirmado un equipo de científicos gracias al estudio de estalagmitas halladas en cuevas remotas.

Este hallazgo es un hito científico porque reescribe la historia de la evolución de la humanidad y el clima en el norte de África. No solo confirma que el Sáhara fue un paraíso verde, sino que revela secretos sobre quiénes vivieron allí y cómo interactuaron con el entorno, que no tenía nada que ver con la actualidad.

El estudio, publicado en Earth and Planetary Science Letters, sugiere que las poblaciones que huyeron de la sequía hace 5.000 años pudieron haber sido fundamentales en la fundación de la civilización egipcia al migrar hacia el valle del Nilo, por lo que, en cierto modo, la historia de nuestros antepasados no era como pensábamos en este punto de la Tierra.

Estalagmitas de una remota cueva reescriben la historia del Sáhara.

Era un paraíso verde

El estudio de las estalagmitas en cuestión se ha centrado en cuevas situadas al sur de las montañas del Atlas. Estas formaciones minerales han servido como registros de lluvia de alta precisión, confirmando que la región recibió precipitaciones masivas entre hace 8.700 y 4.300 años.

En este lugar, además, también se han encontrado los restos de mujeres momificadas de forma natural cuyo ADN revela un linaje humano desconocido: también hay secretos de la humanidad que desconocemos y aquí se abre un nuevo capítulo.

El análisis de ADN de dichas momias demuestra que existió un grupo humano que vivió completamente aislado durante milenios. No tenían relación genética directa con las poblaciones actuales del África subsahariana ni del norte, lo que sugiere que el "Sáhara Verde" no fue solo un puente de paso, sino un hogar.

Se pensaba que este Sáhara Verde sirvió principalmente para que los humanos movilizaran de un extraño al otro de África, pero parece que varias generaciones de este linaje decidieron quedarse en el centro del continente, desarrollando formas de vida independientes y totalmente inéditas para nuestro conocimiento.

En términos puramente científicos, estamos ante un logro tecnológico sin precedentes. Debido al calor extremo, el ADN antiguo suele degradarse rápido; haber recuperado genomas completos de hace 7,000 años en pleno desierto abre la puerta a estudiar otros restos humanos que antes se consideraban "inservibles".

Realmente, queda demostrado que en cualquier rincón del planeta se puede encontrar un nuevo libro de la historia humana, y ahora sabemos que el Sáhara fue un refugio verde para inmensas poblaciones que, más allá de utilizar este ecosistema para trasladarse, lo convirtieron en su casa.