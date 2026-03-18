China cambia las normas: construye una batería de agua que resiste 120.000 ciclos para almacenar energía limpia

Batería acuosa neutra (pH 7) con sales de Ca/Mg logra hasta 120.000 ciclos en laboratorio: segura y muy duradera, pensada sobre todo para almacenamiento en red. Más información: Adiós a baterías y cargadores: la diminuta pila nuclear que durará más de 1.000 años sin necesidad de recarga

Las claves nuevo Generado con IA Investigadores de Hong Kong y Shenzhen han desarrollado una batería acuosa con electrolito neutro que resiste hasta 120.000 ciclos de recarga. La batería utiliza sales de calcio y magnesio en agua, junto a un polímero orgánico y análogos del azul de Prusia, logrando alta durabilidad y seguridad. El sistema, pensado para almacenamiento estacionario, destaca por no ser inflamable ni tóxico y por su bajo impacto ambiental al final de su vida útil. Aunque el rendimiento se probó en laboratorio, el reto ahora es escalar esta tecnología para aplicaciones industriales y en redes eléctricas renovables.

La promesa suena a ciencia ficción aplicada a la factura de la luz: una batería de agua que no arde, no usa electrolitos corrosivos y aguanta una barbaridad de recargas. Un equipo con investigadores en Hong Kong y Shenzhen dice haberlo logrado con un electrolito neutro, pH 7.

El trabajo, publicado en Nature Communications, parte de una idea sencilla y difícil a la vez: sacar a las baterías acuosas del mundo ácido o alcalino donde suelen sufrir reacciones parásitas y degradación acelerada. La propuesta es usar sales de calcio y magnesio en agua.

El detalle que convierte la historia en noticia es el dato de durabilidad. En pruebas de laboratorio, el sistema mantuvo funcionamiento durante 120.000 ciclos en condiciones de alta exigencia de potencia, una cifra que, comparada con la vida típica de muchas celdas comerciales, suena a otra liga.

Esa resistencia se apoya en el electrodo negativo: un polímero orgánico (tipo “covalent organic polymer”) diseñado para almacenar y liberar carga sin romper su estructura a base de hincharse, disolverse o reaccionar con el electrolito. El artículo reporta capacidades de hasta 112,8 mAh/g en ese material.

En el lado positivo, el diseño se combina con materiales tipo análogos del azul de Prusia, frecuentes en investigación de baterías acuosas por su estabilidad y por lo bien que aceptan ciertos iones. La gracia del conjunto es que todo opera en un medio no inflamable y químicamente suave.

Sin incendios no hay toxicidad

Lo cierto es que no es agua sola, sino una disolución salina que funciona como electrolito. La ventaja es que, al ser neutra, reduce corrosión y hace menos problemático el final de vida del dispositivo.

Aun así, esta química no está pensada para sustituir mañana la batería del móvil o del coche. En la cobertura técnica se habla de energía específica en el orden de 40,8–48,3 Wh/kg en configuración de dispositivo, un territorio más propio de almacenamiento estacionario.

Ahí es donde encaja el discurso de transición: la red necesita 'condensadores' para absorber excedentes solares y eólicos y devolverlos cuando cae la producción. Si una batería acepta ciclos casi infinitos, aunque almacene menos por kilo, puede ser rentable en subestaciones, parques renovables y microredes.

La comparación del electrolito con una salmuera inocua (tipo tofu) que hacen los expertos, subraya la idea de seguridad y baja toxicidad. En la práctica, esa etiqueta solo se ganará si el sistema escala y mantiene rendimiento fuera del laboratorio.

Porque el elefante de la habitación está en la industrialización. Los 120.000 ciclos se logran bajo protocolos controlados, con celdas y condiciones cuidadosamente definidas. Llevarlo a módulos grandes implica resolver fabricación, sellado, compatibilidad de materiales, costes y logística de reciclaje real.

Frente al litio, la comparación no solo es número de ciclos: cuenta la densidad energética, el precio por kWh instalado, la respuesta a temperaturas, la eficiencia y el calendario de degradación. En almacenamiento fijo, la seguridad puede inclinar la balanza.

Lo interesante, al final, es que esta línea de baterías acuosas neutras intenta resolver un cuello de botella clásico: durabilidad sin incendios ni electrolitos agresivos.