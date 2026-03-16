España cambia las normas: un hallazgo subacuático histórico marca un hito sin precedentes en el Mediterráneo

Las claves nuevo Generado con IA Un equipo liderado por el Consell de Mallorca ha recuperado el pecio de Ses Fontanelles, un barco romano del siglo IV d.C. en estado de conservación excepcional, frente a la Playa de Palma. El barco transportaba unas 300 ánforas con vino, aceite y garum, todas con inscripciones pintadas que permiten conocer detalles precisos sobre el comercio en la antigüedad tardía. Las inscripciones halladas en las ánforas son las más importantes documentadas en el Mediterráneo y aportan datos sobre el origen, productores y mercancías de la época. La estructura de madera del casco del barco se conserva casi intacta, ofreciendo la oportunidad de estudiar técnicas de construcción naval romana raramente preservadas hasta hoy.

Un equipo operativo de recuperación, liderado por el Consell de Mallorca, ha realizado un hallazgo histórico que marca un antes y un después en el sector arqueológico del Mediterráneo Occidental, siendo además el descubrimiento submarino más destacado de los últimos años.

Se trata de la extracción del pecio de Ses Fontanelles, un barco romano del siglo IV d.C. que se encuentra en un estado de conservación prácticamente perfecto, aún a pesar de haber estado "durmiendo" en las aguas durante cientos de años. La embarcación estaba a pocos metros de la costa, frente a la Playa de Palma, y fue desenterrado originalmente por un temporal en 2019.

Al estar sellado bajo la arena durante casi 1.700 años, el barco ofrece una visión "congelada" del comercio y la vida cotidiana de su momento, un periodo de gran transformación en el Imperio Romano.

El proyecto, que cuenta con el aval de especialistas de diversas universidades y el Museo Nacional de Arqueología Subacuática, es de tal magnitud que sitúa a Mallorca en el epicentro de la investigación subacuático internacional.

El barco transportaba unas 300 ánforas.

Mallorca, hogar de un descubrimiento histórico

El barco en cuestión transportaba unas 300 ánforas que contenían productos típicos de la época como vino, aceite y garum -una salsa de pescado muy apreciada en la antigua Roma-, y lo más sorprendente ha sido las condiciones en las que se ha encontrado este tesoro para los historiadores.

Las ánforas conservan todas y cada una de sus inscripciones pintadas, que aportan datos precisos sobre el origen y contenido de la mercancía, algo extremadamente raro de encontrar en tal cantidad y que desde luego facilitará muchísimo la datación de cada uno de los objetos hallados.

Dichas inscripciones son, hasta ahora, las más importantes documentadas en el Mediterráneo: permiten conocer detalles precisos sobre el origen -probablemente la actual Cartagena- los productores y el tipo de mercancías que se movían por las Baleares en la antigüedad tardía. Es como encontrar una cápsula del tiempo.

Pero eso no es todo, porque los arqueólogos también destacan el excepcional estado de la estructura de madera del casco, que ha sobrevivido casi 1.700 años bajo la arena sin recibir prácticamente daño alguno: es como si se hubiera hundido hace poco.

Además, la recuperación de la estructura de madera del casco en un estado tan excepcional es extremadamente rara y su extracción permitirá analizar técnicas de construcción naval romana que rara vez sobreviven al paso del tiempo, así que esto incluso servirá para reforzar embarcaciones contemporáneas recuperando ideas del pasado.

Con todo, y más allá de la ciencia, el Consell de Mallorca busca convertir este hallazgo en un símbolo de identidad y un atractivo cultural de primer nivel, con planes para su futura exposición pública en el centro cultural de La Misericòrdia.