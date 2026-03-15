China cambia de estrategia: se compromete a triplicar la capacidad mundial de energía nuclear para 2050

El presidente de China, Xi Jinping, en una imagen de archivo. EFE

Las claves nuevo Generado con IA China se suma al compromiso internacional de triplicar la capacidad mundial de energía nuclear para 2050, junto a Brasil, Italia y Bélgica. La iniciativa busca alcanzar la neutralidad de emisiones de gases de efecto invernadero y limitar el aumento de temperatura global a 1,5 ºC. 27 países apoyan ampliar y diversificar la financiación de proyectos nucleares para acelerar la transición hacia sistemas energéticos de bajas emisiones. La energía nuclear es considerada por 33 países como un recurso estratégico para garantizar la seguridad energética y avanzar en la descarbonización.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha definido como "un error estratégico" la decisión de la Unión Europea de haber retrocedido en su apuesta por la energía nuclear durante las últimas décadas.

Sus declaraciones se han producido en la cumbre de la energía nuclear que se ha celebrado este martes en París. En ella, ha habido otras regiones que también han cambiado de estrategia respecto a las posturas que habían adoptado en un principio. Es el caso de China.

Y es que el gigante asiático aparece en la lista de los cuatro nuevos países que se han sumado al compromiso internacional de al menos triplicar la capacidad mundial de energía nuclear para 2050, un objetivo que ya está respaldado por 38 estados.

También se han incorporado a esta iniciativa Brasil, Italia y Bélgica, ampliando la coalición internacional que respalda la llamada Declaración para Triplicar la Energía Nuclear para 2050, a la que se había incorporado a principios de este mes Sudáfrica.

Cumplir con los 1,5 ºC

El origen de esta medida se remonta a la conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2023 (COP28), en la que 25 países apoyaron una declaración ministerial que planteaba triplicar la capacidad nuclear mundial.

Esta iniciativa forma parte de los esfuerzos para alcanzar la neutralidad de emisiones de gases de efecto invernadero hacia mediados de siglo. El documento sostiene que ampliar la energía nuclear puede ayudar a cumplir el objetivo de limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 ºC.

También es posible que contribuya a descarbonizar sectores industriales difíciles de electrificar, además de complementar el despliegue de energías renovables.

Según la declaración conjunta que se ha publicado a raíz de la cumbre de París, 27 países han expresado su apoyo a ampliar y diversificar la financiación para proyectos de energía nuclear con el objetivo de acelerar la transición hacia sistemas energéticos de bajas emisiones.

Los países que han firmado esta declaración subrayan que cuando se utiliza de forma responsable puede contribuir significativamente a la seguridad energética y al desarrollo económico, en relación con las prioridades de cada región.

Esta declaración también destaca la necesidad de movilizar financiación adecuada, previsible y diversificada para impulsar proyectos nucleares civiles. Para ello, abogan por modelos que combinen recursos públicos, junto con inversión privada.

Varias instituciones financieras internacionales trabajan actualmente con el Organismo Internacional de la Energía Atómica y otras organizaciones para apoyar a los países interesados en ampliar sus programas nucleares civiles.

En el marco de esta cumbre de París también ha habido 33 países que han reafirmado su compromiso con la energía nuclear como "recurso estratégico" para satisfacer la creciente demanda mundial de electricidad y avanzar en la descarbonización de las economías.

La declaración subraya que la energía nuclear constituye un pilar clave para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, garantizar la seguridad energética y promover una transición hacia sistemas energéticos limpios, justos y sostenibles.