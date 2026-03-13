Astrónomos captan una partícula 'fantasma' en el Mediterráneo 40.000 veces más potente que las del Sol

Las claves nuevo Generado con IA Un neutrino de energía extraordinaria fue detectado en 2023 en el Mediterráneo, siendo 40.000 veces más potente que los procedentes del Sol. La partícula fue captada por el detector submarino KM3NeT frente a la costa de Sicilia, utilizando telescopios especializados en neutrinos. Investigaciones apuntan a que el neutrino proviene de blazares, galaxias con agujeros negros gigantes que emiten chorros de energía hacia la Tierra. El hallazgo ayuda a comprender fenómenos cósmicos extremos y aporta información diferente a la obtenida por luz o rayos X.

En el año 2023 un equipo de científicos captó unas partículas en el mar Mediterráneo que han permanecido siendo un misterio hasta ahora. Se trata de unos neutrinos, pero se desconocía su procedencia, que podía remontarse a lejanas galaxias.

Los neutrinos son partículas casi fantasmas, capaces de atravesar planetas enteros sin detenerse. El que fue captado en el Mediterráneo en 2023 estaba cargado con una energía gigantesca muy superior a cualquiera de los detectados con anterioridad.

Esta partícula fue captada gracias a un detector submarino en la costa de Sicilia y cientos de científicos de varias instituciones investigaron para tratar de fijar su origen. Este lunes publicaron sus conclusiones en el Journal of Cosmology and Astroparticle Physics.

Los investigadores apuntan que su origen está en lejanos blazares, galaxias con agujeros negros gigantes que lanzan chorros de energía en dirección a la Tierra, lo que demostraría que el universo puede crear partículas más poderosas de lo que se creía hasta ahora.

Esto ayudaría a entender algunos de los fenómenos más violentos que ocurren en el cosmos y a comprender lo invisible, ya que los neutrinos no interactúan con casi nada y reportan información diferente a la proveniente de la luz o de los rayos X.

Un neutrino potentísimo

La infraestructura KM3NeT de investigación europea en el fondo del mar Mediterráneo alberga telescopios submarinos capaces de detectar neutrinos procedentes del espacio o de la propia atmósfera de la Tierra.

Uno de sus dispositivos fue el que registró en 2023 el más extraordinario captado hasta la fecha, con una energía que cifraron en 220 PeV, lo que supone que es 40.000 veces más potente que los neutrinos más potentes procedentes del Sol.

Los investigadores simularon todos los eventos que podrían haber ocurrido y que podrían justificar la llegada a la Tierra de esa partícula gigante pero invisible y luego compararon los resultados con las observaciones reales.

Entre sus numerosos experimentos simularon una población de blazares utilizando un software de código abierto con parámetros de motivación física, con los parámetros ajustados a valores ya conocidos de otras observaciones.

Y comprobaron así cómo esos lejanos blazares son una fuente plausible de neutrinos de ultra alta energía como el que se captó en el Mediterráneo. Pero, aunque es la hipótesis más prometedora, necesitará ser todavía probada con nuevos datos.

Los investigadores buscaron señales conocidas de una explosión o un evento concreto ocurrido en el Universo mediante señales de radio, de rayos X o rayos gamma, pero no encontraron nada.

Han sugerido a partir de sus simulaciones que aquel neutrino poderosamente energético no se originó en una única explosión, sino de muchas fuentes más débiles pero mezcladas, y la sitúan en los blazares lejanos.