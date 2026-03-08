Los científicos no dan crédito: "despiertan" una superbacteria de 5.000 años en el hielo que resiste antibióticos
El estudio de la Psychrobacter SC65A.3, publicado en la revista Frontiers in Microbiology, ha sacudido a la comunidad científica.
Más información: Bacterias multirresistentes, la pandemia silenciosa que causa 4.000 muertes al año en España.
Las claves
nuevo
Generado con IA
Científicos han despertado una superbacteria de 5.000 años hallada en la Cueva de Hielo de Scărișoara, Rumanía, capaz de resistir hasta 10 antibióticos modernos.
La bacteria Psychrobacter SC65A.3 posee mecanismos genéticos avanzados para reparar su ADN y adaptarse al frío, lo que la hace extremadamente resistente a fármacos.
Su genoma contiene más de cien genes de defensa contra antibióticos, y produce compuestos antimicrobianos que pueden inhibir patógenos peligrosos actuales.
El hallazgo es relevante para la investigación en astrobiología, biotecnología y medicina, pero advierte sobre los riesgos de liberar microbios resistentes debido al deshielo por el cambio climático.
Científicos encuentran en la Cueva de Hielo de Scărișoara en Rumanía una "superbacteria" capaz de resistir hasta 10 antibióticos modernos. El microorganismo, dormido en el hielo durante 5.000 años, apunta a ser clave para descubrir cómo combatir a estas peligrosas bacterias mediante una minuciosa investigación.
El estudio de la bautizada como Psychrobacter SC65A.3, publicado recientemente en Frontiers in Microbiology, es uno de los más impactantes de los últimos tiempos: a pesar de no haber estado nunca en contacto con fármacos producidos por humanos, la bacteria puede hacer frente a un inesperado número de fármacos, como vancomicina y rifampicina.
Este hallazgo es clave porque, a diferencia de otros microorganismos que entran en estado de latencia, esta bacteria demuestra tener capacidad metabólica activa incluso a temperaturas bajo cero, pudiendo crecer a temperaturas de hasta 15 °C.