Científicos de EEUU detectan el alzheimer a través del ojo en 5 minutos: se conocerán miles de casos de personas sin síntomas

Las claves nuevo Generado con IA Un doctor de la Universidad de Harvard ha desarrollado una tecnología que detecta el alzheimer en solo 5 minutos mediante un examen ocular. El método utiliza un escáner láser y una pomada para identificar acumulaciones de proteínas beta-amiloides en el ojo, un biomarcador clave de la enfermedad. Se espera que esta técnica permita descubrir hasta un 30% de casos no detectados en España y facilite el diagnóstico precoz en consultas oftalmológicas o de atención primaria. El alzheimer afecta a 900.000 personas en España y a 57 millones en todo el mundo, con previsión de alcanzar los 78 millones de diagnosticados en 2030, según la OMS.

El alzheimer es una de las enfermedades que más preocupan a la población. Al ser una enfermedad cerebral, hay muchas incógnitas sobre sus causas y sobre qué acciones se pueden llevar a cabo durante tu vida para evitar perder la memoria.

Un doctor estadounidense, concretamente de la Universidad de Harvard, ha desarrollado una tecnología que permite detectar casos de alzheimer en personas que todavía no presentan síntomas. Además, el método es de los más novedosos: un examen ocular que dura solamente 5 minutos y que permite anticiparse a una enfermedad que aún no tiene cura.

Aunque la empresa para desarrollar esta tecnología fue creada hace quince años, los primeros resultados fehacientes se van a revelar a finales de 2026. A partir de este momento, gracias a esta nueva técnica oftalmológica, se van a poder descubrir un 30% de casos no detectados en España.

¿En qué consiste la tecnología?

Aunque no tenga cura, es conveniente saber cuanto antes si se ha desarrollado la enfermedad para poder establecer medidas que mitiguen una de las patologías más duras a nivel cerebral y que más impacto emocional deja en las familias del paciente

La tecnología impulsada por el doctor Goldstein trata de un escáner láser ocular y una pomada especial para medir la acumulación de proteínas beta-amiloides en el cristalino del ojo, un biomarcador relacionado con la enfermedad.

Estas placas, según han descubierto los investigadores, se pueden ver tanto en el cerebro como en la retina, convirtiéndose en una entrada visual al cerebro fundamental.

Así, los cribados podrán ser realizados en consultas oftalmológicas o de atención primaria, facilitando mucho más los análisis de una enfermedad degenerativa, que avanza paulatinamente y que, además de la pérdida de memoria, es la causa más frecuente de demencia en personas mayores.

En España, hay alrededor de 900.000 enfermos de alzheimer; en el resto del mundo la cifra de personas con demencia asciende a 57 millones de personas, de las que un 60% o 70% de los casos tienen su origen en el alzheimer (lo que supone un total de hasta 40 millones de afectados), según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Es más, se calcula que en 2030 aumentará la prevalencia de esta enfermedad cognitiva y se alcanzará un total de 78 millones de personas diagnosticadas. Por eso, a la vista de este incremento, la ciencia lucha constantemente por encontrar soluciones incluso a través de nuestros ojos.