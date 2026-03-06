Aemet avisa del cambio de tiempo en España: vuelven las lluvias e incluso la nieve a cotas de 1.000 metros en estas zonas

Las claves nuevo Generado con IA La Aemet prevé lluvias intensas y hasta nieve a 1.000-1.200 metros en el oeste peninsular este fin de semana. Las precipitaciones serán especialmente fuertes en el Cantábrico occidental, Cataluña, Galicia y el norte de la Comunidad Valenciana. Habrá un marcado descenso de temperaturas, especialmente en la vertiente cantábrica, y jornadas ventosas en Galicia, el Estrecho y el golfo de Cádiz. El domingo persistirán los cielos nubosos, con chubascos en el norte peninsular y nieve en los Pirineos, y temperaturas típicas de la época.

La borrasca Regina sale por el este de la península Ibérica, pero esto no significa que las lluvias se hayan terminado. Todo lo contrario, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha adelantado que este fin de semana estará marcado por precipitaciones.

A lo largo de la península, y con especial impacto en el extremo este y el noroeste, las previsiones anticipan lluvias especialmente fuertes, con tormentas o, incluso, nieve en el oeste peninsular. El viernes será un día lluvioso en todo el territorio.

Así lo ha explicado la Aemet, que ha destacado a Baleares, Ceuta y la "nieve a 1.000-1.200 metros en el oeste peninsular". Podemos esperar para esta jornada inestabilidad y precipitaciones generalizadas más fuertes en el Cantábrico occidental y Cataluña.

"También podrán ser copiosas en las demás regiones mediterráneas, zona centro, el área del Estrecho y Baleares. Existirá la probabilidad de algunas lluvias en el norte de Canarias", explica el meteorólogo José Antonio Maldonado en Meteored.

Y con las lluvias también llegarán las temperaturas más bajas y este bajón de temperatura será especialmente acusado en la vertiente cantábrica. El viernes también será una jornada ventosa en Galicia, en el Estrecho, el Ampurdán y el golfo de Cádiz.

Temperaturas propias de la época

El sábado no mejora la cosa y las precipitaciones repiten en la península, Ceuta y Baleares. Y ¡ojo! porque la Aemet avisa: "Algunos chubascos podrían ser de fuerte intensidad y acompañados de tormenta". Todo esto estará provocado por una nueva dana.

Durante este día "continuarán predominando los cielos nubosos o muy nubosos con chubascos en numerosas comarcas, sobre todo en Galicia, el resto del Cantábrico, Cataluña y el norte de la Comunidad Valenciana", apunta Maldonado.

Ahora bien, los termómetros volverán a subir en las vertientes atlántica y cantábrica y en la cuenca alta del Ebro. El poniente soplará en Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía, Murcia y sur de la Comunidad Valenciana. Alisios, en Canarias.

Para el domingo, la Aemet dibuja una jornada de "posibles chubascos ocasionales en el interior peninsular y Baleares". Esto se debe a que la dana estará para ese momento abandonando la península por el norte, aunque la jornada será muy nubosa.

La inestabilidad será más probable durante la mañana y Maldonado apunta a que habrá chubascos en numerosos lugares, sobre todo en el tercio norte, donde algunas podrán ser muy fuertes. Nieves en los Pirineos y posibles precipitaciones débiles en Canarias.

Maldonado termina explicando que "las temperaturas descenderán en el tercio norte y subirán en la mitad sur. Habrá heladas débiles en las cumbres de las cordilleras". En cualquier caso, la Aemet puntualiza: "Temperaturas, en general, propias de esta época".