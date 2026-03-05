La NASA no da crédito: la Luna ha encogido 50 metros y pone en riesgo misiones espaciales como Artemis
La contracción de la Luna no frena Artemis, pero sí obliga a medir mejor el riesgo de fallas, sismos y terreno inestable en el polo sur.
Más información: El regreso del humano a la Luna se retrasa: la NASA cambia su misión Artemis para probar su tecnología
Las claves
nuevo
Generado con IA
La Luna ha perdido unos 50 metros de diámetro debido a la contracción de su interior, generando arrugas y fallas en la corteza.
Estudios recientes detectaron fallas y deformaciones en el polo sur lunar, zona clave para el aterrizaje de la misión Artemis III.
La actividad sísmica lunar, con terremotos que pueden alcanzar cinco grados Richter, obliga a la NASA a evaluar cuidadosamente la estabilidad del terreno para futuras misiones y asentamientos.
La presencia de hielo de agua en los cráteres del polo sur refuerza el interés estratégico de esta región, aumentando la importancia de analizar riesgos geológicos en la selección del lugar de aterrizaje.