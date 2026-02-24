Ed Sheeran, cantante, 35 años: "Me levanto a las 5.30 todas las mañanas. Hago pesas, pero tras un concierto prefiero el pilates"

Las claves nuevo Generado con IA Ed Sheeran ha perdido 14 kilos tras cambiar sus hábitos de vida a partir de los 30 años, motivado en parte por el nacimiento de su hija. El cantante ha dejado atrás el alcohol, el tabaco y la comida poco saludable, optando por una rutina de ejercicio y una dieta más equilibrada. Sheeran se levanta todos los días a las 5:30 y alterna entrenamientos de pesas, Pilates Reformer, carrera y natación para mantenerse en forma. El artista destaca que la moderación y la variedad en el entrenamiento son claves para su bienestar físico y mental.

Hasta el propio Ed Sheeran se sorprende por su radical cambio de imagen cuando ve una foto antigua. Decidió cambiar de hábitos de vida cuando llegaron los 30 y ahora, cinco años después, muestra orgulloso su cuerpo tras haber perdido 14 kilos.

Al ver imágenes de sus conciertos en Wembley hace ya una década, Sheeran afirma que "parecía que tenía 40 entonces y ahora parezco de 24". Reconoce que en aquella época actuaba y salía de fiesta, bebiendo tequila y fumando, durante los siete días de la semana.

El cantante británico reconoce que tanto el alcohol, el tabaco y los alimentos superfluos, como los kebabs, eran su perdición, pero al mismo tiempo le sentaban muy mal. "Me despertaba, me miraba en el espejo y me sentía mal", reconoce a Men’s Health.

Sin duda, este malestar le empujó hacia una vida más saludable, pero el punto de inflexión fue el nacimiento de su hija Lyra. Sheeran relata una noche en la que había bebido vino con un amigo y al poco tiempo de dormirse, su hija le despertó llorando.

"Pensé: 'No debería beber si me voy a sentir tan mal'. Todo fue debido a que quería ser un padre responsable y sentirme y verme mejor”, reconoce. “Además, uno es menos resiliente a los 30. Perdía más la voz". También se recuperaba peor de las lesiones.

¿Qué ha hecho la estrella para poner fin a su malestar? Se ha alejado de los excesos —si bien admite que sigue pasándolo bien—, ahora come mejor y, sobre todo, entrena. Ha adoptado una rutina basada en pesas, Pilates Reformer y también sale a correr.

"Tras un concierto, lo último que me apetece es hacer press banca y peso muerto", admite Sheeran y añade que esos días el Pilates Reformer le resulta ideal. "Es una forma suave de mantener el mismo nivel de ejercicio y sentir que he quemado calorías".

Entrenamiento variado

De hecho, el cantante compartió en el podcast Call her daddy que "con dos niñas en casa, todas las mañanas me levanto a las 5.30". Destaca que su vida ha cambiado de forma radical, incorporando el deporte desde primera hora de la mañana.

"Nunca había corrido más de un kilómetro e hice mi primera 10K durante el covid-19. Cosas como esa, avanzar poco a poco, me hicieron sentir mejor. Y creo que en mis 30 estoy como quiero estar. No digo que haya dejado de disfrutar", explica.

"No estoy diciendo que todos tengamos que correr maratones o cosas así. Tampoco estoy promocionando una alimentación supersaludable. Yo no voy siempre por ahí con un plato de filetes de pavo a la plancha. Solo hay que tener moderación", cuenta.

Lo que sí reconoce es que mantiene la variedad en sus entrenamientos: "Hay días que corro, días que nado, días que hago pesas y días que hago Reformer". Su entrenador, de hecho, también desveló a Men’s Health algunos de sus ejercicios más frecuentes.

Entre ellos se encuentran las sentadillas, tanto traseras como búlgaras, los press con mancuernas y utiliza algunas máquinas frecuentes en los gimnasios como las poleas y las bicicletas de aire.