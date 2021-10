El volcán Cumbre Vieja sigue en plena actividad y no se descarta la aparición de nuevas bocas

#ErupciónLaPalma



The evolution of the eruption ongoing in #LaPalma 🌋 as seen by #Sentinel3 🇪🇺🛰️between 8

September (before) and 2 October#LaPalma #volcanCumbreVieja #LaPalmaeruption #lapalmavolcano #ErupcionLaPalmaEsp pic.twitter.com/21POUpho9F