Este trozo de tela se llama mascarilla. Sirve para no colaborar en la transmisión / contagio del coronavirus. Pero, por lo visto, ni siquiera en los pueblos medianos-pequeños conocen su uso (a pesar de estar a 0.96 € en las farmacias).



Llevamos más de 40.000 contagios entre los sanitarios. Eso es casi el doble de la población de Onda (Castellón, Comunidad Valenciana), donde vivo y trabajo. Pero, ¿qué mas da? Nos la suda todo.



Yo personalmente llevo dos meses sin ver a mis amigos. Dos meses sin ver a mi pareja. Dos meses trabajando bajo un estrés brutal, con el material justo, y con exposición continua a una amenaza letal. Pero os creéis que solo con aplaudir es suficiente.



¿Qué parte de "solo pasear máximo 2 personas convivientes no entendemos"? ¿Qué parte de "deporte individual" no ha quedado clara? ¿Quién ha dicho que salir a pasear implica ir en grupo y no dejar distancia?



Nos encontramos en la Fase 0. Evidentemente tendremos una segunda oleada. ¿Es necesario que todos colaboremos en ellos? ¿Es necesario ser irresponsables?

Los aplausos no valen para nada si luego salimos a la calle pasándonos las normas por el forro. Colaborad un poco, que todos queremos volver a la normalidad.

*Roberto Méndez es médico de Atención Primaria en el Centro de Salud de Onda (Castellon) y colaborador habitual en EL ESPAÑOL. Esta carta fue originalmente publicada en su cuenta de Instagram.