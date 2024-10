El influencer de Valladolid que ha probado todos los kebabs de la ciudad: ya ha elegido los tres mejores

Carne, salsa, pan y vegetal. Así de simple, pero al mismo tiempo de complejo. Y es que hacer un kebab es todo un arte. Una comida con origen en el Oriente Medio, pero que ya forma parte de nuestro día a día en España, y por supuesto, en Valladolid.

Si al apetitoso kebab se le suma las redes sociales, pues nos da cómo resultado un reto viral que está cautivando a los miles de seguidores de Javier Fernandez, un instagramer vallisoletano conocido como jferrarich que se ha puesto como meta, comer en todos los establecimientos de kebabs de la ciudad para posteriormente emitir su valoración.

Una misión que se ha convertido en viral y que está encantando a todos sus seguidores. A sus 26 años, y de profesión docente, Javier ha encontrado en las redes sociales su otra pasión, la de crear contenidos.

Él ya estaba presente en su canal de YouTube donde analizaba música urbana, pero quiso dar un paso hacia Instagram y TikTok, y así nació @javiferrarich. “Es como un alter ego, me gusta diferenciar bien mi parte docente de la de redes”, advierte.

A esta afición se le sumó la de los kebabs, así que decidió buscar el más barato de la ciudad. Su vídeo de presentación arrasó en redes y amplió su espectro a buscar el mejor. Y ya lo ha conseguido, bueno de momento tiene su top 3.

Javier ha visitado 17 establecimientos de este tipo de comida y ya tiene sus tres favoritos. Aunque no piensa parar porque cuantifica que habrá unos 50 en la ciudad de Valladolid. Así que la serie va a seguir y quizás haya otro ranking.

Pero de momento su favorito es el de la calle Cánovas del Castillo, 13 (Saboor Döner Kebab). El segundo es para Izmir en Parquesol (calle Manuel Silvela) y el tercero para el de Plaza de las Batallas, River Döner.

Si quieres conocer el resto de la clasificación solo tienes que entrar en su cuenta de Instagram, de Tik Tok con más de 30.000 seguidores o en YouTube con casi 80.000 suscriptores.

En el otro lado de la balanza, en el último puesto se sitúa el de Puente Colgante. Ferrari lo explica bien. “No es el peor, es el que menos me ha gustado. Pero es que yo nunca voy al baño después de comer kebabs, y ese día fui de inmediato”.

En su opinión, en Valladolid hay diferencia entre unos lugares y otros para comer un producto que se puede probar como kebab, dürüm, lahmacum, falafel o directamente en plato.

Según ha ido desarrollando su reto, le han ido ocurriendo diferentes anécdotas. Al principio nadie le conocía, pero luego sí ponían el ojo en él. “Yo siempre pido lo mismo, no digo quién soy, ni exijo nada, pero últimamente sí he visto que me echan más cantidad”.

Y es que otra de las características que valora es la del peso. Por eso tiene una peana para poder calcularlo.

Y sí, ya le reconocen por la calle, “tú eres el de los kebabs”, le dicen.

Y la gran pregunta está clara, ¿qué tiene que tener un kebab para conquistarle? Pues lo primero la salsa, “no tiene que ser líquida, mejor espesa porque de lo contrario se ha mezclado con agua”, el rollo de carne tiene que ser “de calidad, y eso se nota” y el pan, en su caso le gusta “muy crujiente, pasado por plancha y redondito”.

Él siempre lo pide “ mixto, con un poquito de cada carne, y mucha salsa”.

Y lejos de lo que se pueda pensar, Ferrari no ha engordado con este reto viral. “Nada, es cierto que voy al gimnasio, y quería ganar volumen para tener más masa muscular, pero no, no he engordado”.

Filólogo hispánico

Llegado a este momento, el influencer advierte de que lo mejor es hacer ejercicio. Como en su caso, y luego el fin de semana darte un capricho en forma de comida rápida. Pero nunca abusar de este tipo de alimentación, “es algo que siempre recalco en mi cuenta”.

El recorrerse casi una veintena de kebabs en la ciudad le sirve para hacer una valoración. “Es un sector que va en aumento. No es solo una comida rápida, creo que a la juventud le entra bien porque es perfecta para una noche de fiesta o para un domingo en casa”.

Por este motivo, el sector se ha dado cuenta y los negocios "están aumentando", asegura.

Vallisoletano de pura cepa, 26 años y filólogo hispánico. Le gusta la lectura, pero nada tiene que ver con este alter ego que se ha buscado para las redes sociales.

Otro reto gastronómico

Y después del kebab, ¿qué? Pues algo más. Ferrari quiere ahora apostar por los establecimientos de comida típica de Valladolid. “Soy un enamorado de esta ciudad y lo que quiero es que se hable mucho de ella, y gracias a nuestra comida se puede hacer”.

Eso sí, no da más datos, por si otro creador de contenidos está leyendo este artículo.