Puente hace un llamamiento a los padres para evitar agresiones como la del colegio de Arturo Eyries

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha hecho un llamamiento a los padres para educar a los hijos en "respeto y valores" para evitar que situaciones como la ocurrida en el colegio Jorge Guillén de Arturo Eyries donde dos niñas agredieron con un palo a un niño de 10 años no vuelvan a suceder.

El regidor ha lamentado que los casos de bullyng en el entorno escolar se "sucedan", a la vez que ha reclamado que los padres eduquen en "respeto y valores", ya que los hijos "son un reflejo" de ellos. "Si el ambiente que proporcionamos es la falta de respeto al final se producen estas cosas", ha puntualizado.

Con respecto a si ha aumentado la presencia policial en la zona, Puente ha señalado que "no dispone del dato", pero que, no obstante, "estamos hablando de un caso de un niño y dos niñas, no es una cuestión generalizada ni que se esté dando en otros colegios de Castilla y León".

