Béjar recuerda a su vecina Charo, asesinada hace un año por su pareja

Béjar recuerda a su vecina Charo, Rosario Martín Chamarro, asesinada hace un año a manos de su pareja, mediante un sencillo acto en el cementerio. En el mismo estuvieron presentes el concejal de Seguridad, Javier Hernández Carrión, agentes de la Policía Nacional, Local y Guardia Civil, así como una representante de la familia y amigos.

El concejal depositó un ramo de flores en su tumba, al igual que la familia y amiga de la víctima. Antes de abandonar el cementerio, todos los presentes se mostraron de acuerdo en condenar estos actos de violencia y en la necesidad de luchar porque no se vuelva a repetir, según informó el Ayuntamiento.

Los hechos

Charo perdió la vida en la madrugada del 30 de agosto de 2023 cuando contaba con 40 años. Su pareja, de 49 años, y en prisión desde los hechos, fue encontrado por la Guardia Civil de Salamanca en torno a las 6.18 horas de aquel día, cuando amenazaba con arrojarse al vacío desde un viaducto en el kilómetro 412 de la autovía A-66 mientras reconocía haberla agredido.

Asesinato machista en Salamanca: una mujer de 40 años muere a manos de su pareja en Béjar

Rosario dejó cuatro hijos, una niña de 13 y un adolescente de 16 años, y dos mellizos de siete, todos ellos con un año más actualmente. Ninguno estaba ya bajo la tutela de la pareja, que acumulaba problemas en el seno de un entorno deprimido y en el que las actitudes violentas de él hacia ella no eran una novedad.

No en vano, el agresor sí tenía denuncias previas por violencia, pero no hacia su pareja, ni si quiera hacia ninguna mujer, sino hacia su hermano y su propio padre. Rosario no había interpuesto ninguna demanda contra él por violencia machista.