La prensa saudí y la televisión iraquí informan de los acuerdos de inversión firmados en el Congreso Peace City World de Salamanca

Ajenos a la polémica mediática suscitada en España a raíz del Congreso Peace City World celebrado en Salamanca los días 23 al 27 de enero por la presencia de jeques árabes como potenciales inversores para convertir la ciudad del Tormes y su alfoz en un potentísimo centro logístico en el Sur de Europa como puerto seco con salida a Oriente Medio, los medios de comunicación del mundo árabe dan una visión bien distinta de su participación en el encuentro.

La asistencia de empresas y representantes gubernamentales de gobiernos del mundo árabe con millonarias inversiones fuera de sus respectivos países, como Arabia Saudí y Emiratos Árabes ha generado a partes iguales ilusión por un proyecto que promete ser de enormes dimensiones como escepticismo.

Sin embargo, mientras en España algunos medios han puesto en duda incluso la verdadera identidad de algunos de los asistentes y de sus firmes intenciones de apoyar el proyecto, los medios de comunicación locales, poco dados a airear los movimientos e inversiones en el extranjero de sus respectivos países, dan por hecho el apoyo económico a la Peace City World de Salamanca.

En concreto, es significativa la publicación del periódico diario Ozak, de Arabia Saudí, con una historia que se remonta a 1960, publicación hermana de Saudi Gazette. El periódico, que puede considerarse oficial en un país en el que es impensable la publicación de una información que no haya sido verificada íntegramente por los cauces oficiales, se imprime simultáneamente tanto en Riyadh como en Jeddah y tiene oficinas en toda Arabia Saudita. Lawrence Wright, de The New Yorker, afirma que Okaz es "como una versión árabe" del New York Post.

Publicación de Ozak sobre la participación de Arabia Saudí en la Peace City World de Salamanca

Ozak explica que el director ejecutivo de inversiones internacionales de Funoon Trading Company, Luis Miguel López Negro, ha firmado en nombre del presidente del Consejo de Administración, Amin Mohammed Al-Jafri, un acuerdo para adquirir parte de las acciones de Salamanca World Peace City, durante el congreso celebrado en la ciudad española de Salamanca.

Cabe destacar que Luis Miguel López Negro es desde hace más de 50 años representante para España de dos importantes familias de Arabia Saudí y de las operaciones comerciales entre España y Oriente Medio. Una de estas empresas, la que ha suscrito el acuerdo con Peace City World, Funoon Trading Company, cotiza en bolsa.

“Luis Miguel López Negro destacó el entusiasmo de la compañía por invertir en el desarrollo de ciudades inteligentes para contribuir al desarrollo económico e innovar nuevas soluciones para proteger el medio ambiente”, ha publicado Ozak, quien describe ampliamente el proyecto a desarrollar: “Cabe destacar que World Peace City celebró la firma de un acuerdo de cooperación conjunta con el gobierno español para crear una nueva economía nacional inteligente y sostenible, mediante el establecimiento de una ciudad inteligente llamada ‘Ciudad de la Paz en Salamanca’ en un área de 45 kilómetros, con los más altos estándares modernos y la última tecnología digital moderna en línea con todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas 2030, que a su vez estimularán la economía del país en varios campos”.

Dicho medio apunta, además, que el congreso de cinco días de duración contó con la presencia del presidente de la Diputación, Francisco Javier Iglesias, y del alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, así como de un grupo de representantes del gobierno español y organizaciones e instituciones internacionales y el sector privado.

El jeque Saddam Al-Atwani le cuenta su experiencia a la televisión iraquí

Igualmente significativa es la información ofrecida en el informativo diario de la televisión iraquí acerca de la participación del jeque Saddam Al-Atwani en el Congreso Peace City World celebrado en Salamanca los días 23 al 27 de enero. El jeque es asesor del Consejo Empresarial Nacional Iraquí, uno de los principales inversores en los sectores farmacéutico y de la construcción, además de asesor de la Comisión de Economía e Inversiones de la Cámara de Diputados; secretario general del Programa Nacional para la Convivencia Pacífica; asesor del Ministerio de Estado para los asuntos de los antiguos clanes; miembro del Ministerio del Interior, del Comité de Clanes; miembro de la Cámara de Comercio de Bagdad y del Sindicato de Empresarios; presidente de la Junta Directiva de Aswin Company y Rawnaq Al-Finjan Company; miembro del Consejo de Unidad Económica y vicepresidente Consejo Supremo para la Economía Árabe-Africana para la Humanidad y la Paz.

Saddam Al-Atwani es asiduo representante en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, como puede apreciarse en la pieza emitida en el informativo de la televisión iraquí, y bastante visible en redes sociales, algo que no es muy habitual en Oriente Medio.

Al-Atwani fue entrevistado a la vuelta de su viaje a Salamanca, a quien agradeció la invitación y aseguró que en estos momentos en los que haya un poco de paz en su país le parece el “mejor momento para invertir en ciudades de la paz”, como Salamanca.

Precisamente, ayer mismo el jeque invitó a su casa de Bagdag al embajador de Iraq en España, Salih Husain Ali, que se encontraba en el país para explicarle su viaje a Salamanca. “Sabemos que los comentarios fueron muy positivos y que están deseando invertir en Salamanca”, apuntan fuentes de la organización del congreso.

El jeque Saddam Al-Atwani recibe al embajar iraquí en España para contarle su experiencia en Salamanca

Archivado en Arabia Saudí, Irak, Salamanca (Municipio)

Sigue los temas que te interesan