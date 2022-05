El Museo Casa Botines Gaudí se queda a las puertas de ser el Mejor Museo Europeo del año 2022

El Museo Casa Botines Gaudí de León se quedó hoy a las puertas de convertirse en el Mejor Museo Europeo del año 2022 en la 45 edición de los premios EMYA, ‘The European Museum of the Year Award', entregados por parte del European Museum Forum en el transcurso de una gala celebrada en Tartu, la segunda ciudad más poblada de Estonia, y que entregó el galardón al Museum of the Mind de los Países Bajos.

Cinco años después de haber abierto sus puertas al público y apenas tres años después de ser considerado como museo, la Casa Botines Gaudí de León participó en la convocatoria como uno de los 60 finalistas de todo el mundo a los galardones que desde 1977 distinguen al Mejor Museo Europeo del Año, de acuerdo con criterios que por encima de la calidad de las obras de arte que atesoran, reconocen la excelencia y la innovación en la gestión de las instituciones, y sus estrategias para fomentar la inclusión, ha informado Ical en un comunicado.

El director general de la Fundación Obra Social de Castilla y León (Fundos), José María Viejo, reconoció que no haber podido alzarse con el premio se trata de “una pérdida para todos los leoneses”, pero celebró “haber podido llegar a la final”.

“Era muy difícil, el Museo solo tiene tres años de trayectoria y aquí hay museos muy consolidados, públicos y privados, con presupuestos muy importantes y una trayectoria muy notable. Era difícil en una primera tentativa, pero hay que perseverar”, señaló el director general de Fundos.

Notoriedad de marca

No obstante, Viejo también sacó un lado bueno de la experiencia, que además de haber conseguido llegar a la final, ha sido “conseguir una gran notoriedad de marca y una gran proyección del Museo en positivo y también de la ciudad”, así como que lo han podido conocer más de 300 profesionales europeos “de primer nivel”. Asimismo, puso de relieve que el espacio museístico ha recibido “mchísimas felicitaciones de la organización y de otros museos muy importantes”, así como del presidente de Estonia, Alar Karis, que se declaró “admirador de la obra de Gaudí”.

“No estamos para nada decepcionados, estar aquí es muy importante para el Museo y nos anima a seguir trabajando por el museo, que es lo que haremos a partir de mañana”, concluyó el director general de Fundos desde Estonia

Tal y como explica Viejo en el vídeo de presentación del Museo para el canal de Youtube de los galardones, y que se ha convertido en el más visto de todos los candidatos, el Museo Casa Botines de Gaudí es un proyecto cultural impulsado por Fundos como buque insignia de todo su proyecto cultural y “una aportación a la cultura, el patrimonio, el are y la economía”.

En el mismo vídeo, la directora de Casa Botines Gaudí, Noemí Martínez, señala que la creación del Museo, que abrió sus puertas en febrero de 2017, tuvo como objetivo principal “la recuperación y puesta en valor de un edificio singular que forma parte fundamental del patrimonio arquitectónico de la ciudad de León” y que fue Monumento Histórico de Interés Cultural en 1969.

Por esta razón, “conserva, investiga y promueve la historia y las características de la obra de Gaudí y de la colección de custodia la Fundación”. Para el encargado del departamento de Colecciones, Carlos Varela, el edificio en sí es “la pieza fundamental y el alma del Museo” y en torno a él se ordenan el resto de colecciones. Sin embargo, también atesora otras colecciones diversas que incluyen piezas desde el siglo XV al XX y que son “el resultado de la labor de adquisición y mercenazgo de cajas de ahorros que durante siglos ayudaron a hacer crecer social, económica y culturalmente a la ciudad de León”.

También perteneciente a este departamento, Sara Castañón explica que el Museo aborda la restauración con el criterio de mínima intervención y los objetivos de cuidar al máximo la conservación preventiva y dar visibilidad a la figura del restaurador.

El Museo Casa Botines Gaudí de León ofrece multitud de actividades a sus visitantes como visitas teatralizadas, talleres educativos y otras propuestas para dar a conocer los modos de vida dentro del edifico en sus primeros tiempos, cuando era propiedad de una familia de empresarios textiles leoneses.

Novedades

Entre las novedades que se ofrecen al público, Javier Fernández destaca la ruta urbana ‘El León de Gauidí’, un recorrido que lleva por los principales edificios del centro de León que conoció el arquitecto a finales del siglo XIX la visita teatralizada en la que un grupo de actores traslada a los visitantes a la vida dentro del edificio a finales del siglo XX.

Marta Sabugo, del departamento de Educación, Actividades Culturales y Compromiso Público, añade que para dinamizar la vida cultural de la ciudad se ofrecen actividades como talleres infantiles o para adultos, conciertos de música o presentaciones de libros en aras de que el Museo sea “un espacio familiar en el que todos los miembros puedan sentir que forman parte de él”.

