Martínez pide una "reflexión autocrítica" al PSOE tras las andaluzas: "El problema es la desconexión con la sociedad"

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha pedido este lunes una "reflexión autocrítica" al partido tras la debacle de las elecciones andaluzas y ha asegurado que "el problema es la desconexión con la sociedad".

"El PSOE tiene que hacer una reflexión importante. El problema no es haber perdido en Andalucía, es la desconexión que tenemos con la sociedad. Y ahí tenemos que hacer una reflexión autocrítica en el ámbito interno", ha afirmado en el municipio leonés de Villablino.

Martínez ha augurado también una subida del precio del "peaje" que tendrá que pagar el presidente de la Junta en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, a Vox como consecuencia del resultado de las elecciones andaluzas.

Para el secretario general del PSOECyL el resultado de anoche, que obliga al PP a entenderse con Vox también en Andalucía, "subirá el peaje que tiene que pagar Mañueco y, por ende, los ciudadanos de Castilla y León".

Según ha dicho, esta "sumisión" a los postulados de Vox por parte del PP "perjudica a toda la sociedad" y sobre la prioridad nacional, ha remarcado que "la prioridad ha de ser la buena prestación de los servicios públicos en Castilla y León".