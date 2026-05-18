Mañueco celebra el "éxito" de Moreno el 17-M: "Los andaluces han confiado, una vez más, en tu proyecto de progreso"

El presidente de la Junta de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, saluda al presidente de la Junta de Andalucía en funiones, Juan Manuel Moreno, en su toma de posesión de julio de 2022

El presidente de la Junta en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, ha celebrado el "éxito" y la "clara victoria" del candidato del PP en Andalucía, Juan Manuel Moreno, en las elecciones de este domingo.

"¡Enhorabuena por una clara victoria! Y un nuevo éxito. Los andaluces han confiado, una vez más, en tu proyecto de progreso para Andalucía", ha publicado Mañueco en su cuenta oficial de la red social X.

Ello después de que Moreno ganara con claridad los comicios del 17-M al lograr 52 escaños, aunque perdiendo la mayoría absoluta que se situaba en 55, frente a los 28 del PSOE, los 15 de Vox, los ocho de Adelante Andalucía y los cinco de Por Andalucía.

Vox, "decisivo"

El portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, por su parte, ha dado la enhorabuena al candidato de su partido en Andalucía, Manuel Gavira, que será determinante para que Moreno siga gobernando.

"¡Enhorabuena Manuel Gavira y a todos los candidatos de Vox Andalucía! También decisivos en el próximo gobierno de la Junta de Andalucía, como ya ha ocurrido en Extremadura, Aragón y Castilla y León", ha publicado en su cuenta de X.

En esa misma publicación, Pollán ha asegurado que habrá "prioridad nacional y sentido común para Andalucía".