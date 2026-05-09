De la 'prioridad nacional' al rechazo al Pacto Verde: Extremadura y Aragón, espejo de PP y Vox en Castilla y León

El guion ya está escrito y ha comenzado a rodarse. Los pactos entre PP y Vox en Extremadura y Aragón han marcado un antes y un después y, ahora, Castilla y León se dispone a seguir ese mismo libreto con precisión.

Mientras las negociaciones avanzan, el futuro Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco se dibuja con nitidez en ese reflejo.

El portavoz de Vox en las Cortes, Carlos Pollán, lo ha afirmado sin rodeos: el acuerdo "irá en la línea de Extremadura y Aragón".

Sin embargo, el documento definitivo no verá la luz de inmediato. Las conversaciones se han aplazado hasta después de las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo para no interferir en la campaña de Juanma Moreno.

El presidente andaluz se presenta como el rostro moderado del PP y aspira a revalidar la mayoría absoluta; cualquier ruido sobre coaliciones con Vox podría complicar esa estrategia.

En Castilla y León, donde Vox mantiene un respaldo estable cercano al 19%, la prudencia manda.

La 'prioridad nacional'

El eje central de los acuerdos de Extremadura y Aragón, que serán modelo del de Castilla y León, es la 'prioridad nacional', expresada como preferencia para los españoles con arraigo real y duradero en el territorio.

En Extremadura se exigen 10 años de empadronamiento para acceder a vivienda pública en propiedad y cinco para el alquiler social.

Aragón replica esta fórmula y la amplía a prestaciones estructurales, excluyendo de ellas a inmigrantes irregulares salvo en supuestos de urgencia vital.

Los dos textos incluyen medidas concretas de control migratorio: rechazo al reparto de menores no acompañados, desalojo exprés de okupaciones, publicación de estadísticas de delincuencia desagregadas por origen y prohibición del burka y niqab en espacios públicos.

Se trata de una medida que Vox considera esencial y uno de sus caballos de batalla políticos y que el PP ha aceptado dentro de la legalidad, comprometiéndose a impulsar reformas estatales en materia de extranjería.

El rechazo al Pacto Verde

El segundo gran pilar de los pactos es la protección del sector primario frente a las políticas europeas.

Extremadura se compromete a no aprobar ninguna medida que perjudique objetivamente al campo y a defenderlo "económica, política y jurídicamente" de la Agenda 2030.

El acuerdo extremeño rechaza el acuerdo UE-Mercosur mientras no garantice reciprocidad, simplifica trámites ambientales, moderniza regadíos y crea un fondo de compensación.

En Aragón, Vox ha conseguido las consejerías de Agricultura, Ganadería y Alimentación junto con Medio Ambiente, y apuesta por revisar la Red Natura 2000 y generalizar la declaración responsable en el ámbito rural.

En ambas comunidades el mensaje es idéntico: el campo no puede ser sacrificado en el altar del clima global mientras las importaciones desleales hunden la rentabilidad de los productores locales.

Este posicionamiento, lejos de ser retórico, se traduce en herramientas concretas de desburocratización y en un claro distanciamiento del Pacto Verde europeo.

Las rebajas fiscales

Tanto en Extremadura como en Aragón, PP y Vox han pactado un ambicioso paquete de bajadas de impuestos: reducción progresiva del IRPF, mayor bonificación en Sucesiones y Donaciones, rebajas en Actos Jurídicos Documentados y la supresión de tasas autonómicas menores.

Aragón va un paso más allá con un tipo superreducido del 0,1 % en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para jóvenes que compren vivienda en municipios pequeños

Estas medidas buscan aumentar la renta disponible de las familias, combatir la despoblación y aliviar la presión fiscal sobre el sector primario.

En Castilla y León, estas rebajas de impuestos, que previsiblemente se replicarán en el acuerdo entre Mañueco y Pollán, se presentan como un imán potente para retener talento y atraer el retorno de jóvenes.

El reparto del poder

Los ejemplos de Extremadura y Aragón dibujan el probable reparto de carteras en la Comunidad. En Extremadura, Vox ha obtenido dos consejerías y una Vicepresidencia con competencias en inmigración, servicios sociales y familia, además de un senador autonómico.

En Aragón, la Vicepresidencia primera, que incluye Desregulación, ha absorbido también las competencias de familia y bienestar social, consolidando un modelo en el que Vox concentra las palancas clave de su agenda social y migratoria.

En Castilla y León se espera un esquema similar. De hecho, las competencias de familia en Extremadura y Aragón han ido precisamente a esa Vicepresidencia, lo que abre la puerta a que en la Comunidad ocurra algo equivalente.

Carlos Pollán podría asumir la Vicepresidencia de Desregulación, un cargo clave para coordinar la simplificación administrativa y el cumplimiento del acuerdo.

Agricultura aparece como demanda prioritaria de Vox, en línea con el modelo extremeño, para blindar al sector frente a las "imposiciones de Bruselas.

El partido aspira a recuperar también Industria, Comercio y Empleo para retomar su batalla contra los "privilegios sindicales" y Cultura se perfila también como posible cartera para Vox, con el objetivo de impulsar la 'batalla cultural' y revisar subvenciones consideradas ideológicas.

Familia: una joya codiciada

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades representa una dificultad añadida. Hasta ahora ha sido gestionada por la vicepresidenta popular Isabel Blanco y constituye uno de los bastiones del PP.

Castilla y León es referente nacional en atención a la dependencia, con un modelo eficiente y de calidad. Vox la reclama con fuerza, en la línea de Extremadura y Aragón, porque ve en ella la palanca ideal para aplicar su agenda de natalidad y control migratorio.

La Vicepresidencia de Desregulación podría servir como contrapeso para Pollán, permitiéndole influir transversalmente, tal y como ha sucedido en las otras dos comunidades autónomas donde esas políticas han quedado bajo paraguas de Vox.

Pero es previsible que los populares se resistan a ceder una cartera fundamental para sus intereses y que ha representado, junto a Educación y Sanidad, uno de los bastiones de su gestión en la Comunidad.

Lecciones de un pasado reciente

El primer gobierno de coalición PP-Vox en Castilla y León (2022-2024) terminó en ruptura y generó inestabilidad. Aquella experiencia ha obligado a ambas formaciones a ser más prudentes.

Ahora se prioriza un acuerdo programático detallado antes del reparto de carteras, con plazos concretos y mecanismos de seguimiento, tal como se ha hecho en Extremadura y Aragón.

Pollán insiste en que el pacto debe ser "medida a medida y con garantías de cumplimiento".

Mañueco, por su parte, equilibra las instrucciones de Génova con la necesidad de gobernabilidad en una comunidad donde Vox es imprescindible tanto para la investidura como para aprobar presupuestos.

El modelo extremeño-aragonés permite al PP vender estabilidad mientras Vox obtiene victorias ideológicas visibles. Más allá de las carteras y los números, estos pactos reflejan un cambio profundo en el centroderecha español.

El siguiente capítulo

El PP ha asumido el marco narrativo de la 'prioridad nacional' y el escepticismo hacia el Pacto Verde como precio inevitable de la gobernabilidad.

En comunidades donde el sector primario tiene un peso decisivo y la despoblación es una amenaza real, estas posiciones ya no se consideran extremas, sino pragmáticas.

Extremadura y Aragón funcionan como laboratorios y sus medidas se proyectan directamente sobre Castilla y León.

El acuerdo que se cierre después del 17 de mayo no será una copia exacta, pero sí un calco adaptado a las singularidades de la Comunidad.

La Vicepresidencia de Desregulación para Pollán, con la pugna por Familia, el blindaje del campo y un paquete claro de rebajas fiscales y desburocratización marcarán el tono de una legislatura que se anuncia tensa pero previsiblemente más ordenada que la anterior.

Los pactos ya rubricados en Extremadura y Aragón no solo resuelven la gobernabilidad en dos comunidades; configuran el nuevo manual de coaliciones entre PP y Vox. Castilla y León será el siguiente capítulo.