Vox admite que ve “difícil” que el pacto con el PP en Castilla y León llegue antes de las elecciones andaluzas

El presidente de las Cortes de Castilla y León, Francisco Vázquez (PP), ha iniciado este miércoles la ronda de consultas con los distintos grupos parlamentarios con el objetivo de proponer candidato a la Presidencia de la Junta.

Un proceso que llega marcado por la negociación aún abierta entre el Partido Popular y Vox, considerada clave para desbloquear la formación de Gobierno en la Comunidad tras meses de parálisis después del 15-M.

Así, después de una mañana de reuniones todo sigue igual. Sin pacto, ya que la formación de Abascal sigue dejando la pelota en el tejado del PP, "por nosotros cuanto antes, pero parece que por ellos, no".

El foco sigue puesto en las conversaciones entre el PP y Vox, que continúan sin acuerdo cerrado pero con avances, según trasladan ambas partes.

El portavoz de Vox, Carlos Pollán, ha confirmado que las negociaciones siguen en marcha y que existe “buena predisposición” entre ambos partidos.

“Estamos en negociaciones con PP, no está cerrada, pero esperamos que llegue a buen puerto cuanto antes”, ha señalado, mostrando además su respaldo a una eventual candidatura de Alfonso Fernández Mañueco.

En cuanto a los plazos, Vox evita concretar fechas: “No manejamos plazo porque estamos trabajando, lo que sí queremos es que sea cuanto antes”.

Eso sí, el dirigente ha reconocido que ve “difícil cerrar el acuerdo la semana que viene”, aunque ha recalcado que “por nosotros sería cuanto antes”.

Por lo que todo hace indicar que no habrá convocatoria de investidura antes de las elecciones de Andalucía el próximo 17 de mayo.

Aunque ha restado importancia a la influencia de otros territorios “no entiendo por qué Andalucía tenga que influir en las conversaciones”, lo cierto es que la cercanía de procesos electorales como los andaluces introduce cautela en las negociaciones y refuerza la idea de que el pacto podría no materializarse a corto plazo.

Además ha anunciado que habrá más reuniones estos días entre él y Mañueco.

“Vemos bien una candidatura a las Cortes de Alfonso Fernández Mañueco”, ha afirmado, recordando la posición ya manifestada por Vox de evitar “que nunca fuera un candidato socialista”.

Pollán ha insistido en que su formación busca un acuerdo “medida a medida y con garantías de cumplimiento en la línea de Extremadura y Aragón”, subrayando que existen “cuestiones troncales irrenunciables”.

Además, ha dejado claro que su objetivo es entrar en el Ejecutivo: “Entrar en el Gobierno con medidas concretas es nuestro objetivo” tras una reunión con Francisco Vázquez que ha cerrado la mañana y que ha durado unos 25 minutos.

Críticas por la falta de transparencia

Desde otras formaciones, el proceso genera escepticismo. El portavoz de Soria Ya, Ángel Ceña, ha criticado la opacidad de las conversaciones: “Vamos sobre la bocina” y ha señalado que las negociaciones entre PP y Vox “no tienen transparencia” y “no tienen prisa”.

Ceña ha puesto el acento en la incertidumbre que genera un posible pacto: “Mis dudas son: ¿el Gobierno de PP y Vox será estable? ¿Se volverá a romper cuando las necesidades de los partidos lo pidan?”. Además, ha advertido de posibles problemas legales en algunos acuerdos: “Algunas cosas son ilegales y no se van a poder incluir”.

También ha lamentado la situación de bloqueo institucional: “Seguimos sin presupuesto de 2024”, reclamando claridad sobre “de qué están hablando y de qué están negociando”.

Disposición al diálogo desde el Grupo Mixto

Por su parte, el procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, ha descrito su encuentro como “cordial” y ha ofrecido una actitud constructiva: “Nuestra actitud es de dialogar y colaborar para que Castilla y León empiece a funcionar porque todo está muy parado”.

Pascual ha mostrado su disposición a facilitar la gobernabilidad, aunque condiciona su apoyo a compromisos concretos: ha supeditado su voto en la investidura de Mañueco a que se atiendan “requerimientos” para la provincia de Ávila. “Estamos abiertos al diálogo” y “no vamos a ir en contra de lo que es la Comunidad”, ha añadido.

Más crítica se ha mostrado la portavoz de la Unión del Pueblo Leonés (UPL), Alicia Gallego, quien considera que la ronda de consultas es “un trámite” porque “el acuerdo está hecho”.

Gallego ha exigido rapidez en la formación de Gobierno: “Lo que pedimos es celeridad, por el respeto que hay que tener a los ciudadanos”, especialmente ante retos como la campaña de incendios en León. Además, ha cargado contra PP y Vox al afirmar que “son sucursales de lo que dicen desde Madrid” y que “no atienden a las necesidades de la provincia de León”.

La dirigente leonesista ha denunciado la prolongación del bloqueo institucional: “Llevamos cinco meses parados” y ha calificado la situación como “una falta de respeto”.

Mientras ambas formaciones siguen negociando los términos de un posible Gobierno conjunto, el resto de partidos reclama claridad, rapidez y garantías de estabilidad.