Vázquez propone a Mañueco como candidato a la investidura al límite del plazo y sin fecha para el pleno

El presidente de la Junta de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, abraza al presidente de las Cortes, Francisco Vázquez, tras su elección en la sesión constitutiva de la Cámara, el pasado 14 de abril Leticia Pérez ICAL

El presidente de las Cortes de Castilla y León, Francisco Vázquez, ha propuesto este jueves al actual presidente en funciones de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, como candidato a la investidura para ser reelegido en el cargo.

Vázquez ha apurado el plazo para realizar su propuesta, que finalizaba este mismo jueves, pero el pleno no tiene fecha, ya que en la Comunidad no existe plazo para el mismo, y este tendrá lugar, previsiblemente, tras las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo.

El presidente de las Cortes ha finalizado este jueves, con las reuniones con los portavoces del Grupo Socialista, Carlos Martínez, y del Grupo Popular, Leticia García, la ronda de contactos que inició este miércoles con Por Ávila, Soria ¡Ya!, UPL y Vox.

Vázquez ha asegurado que se trata de un aspirante "con capacidad de afrontar una sesión de investidura con garantías" y que se convocará la Mesa de las Cortes y la Junta de Portavoces para convocar el pleno de investidura.

En cuanto a la fecha del pleno, ha asegurado que hay que ir "paso por paso".

"Debemos ser rigurosos en la tramitación de los tiempos parlamentarios y no hay fecha todavía", ha afirmado, asegurando que tampoco hay fecha para convocar la Mesa y la Junta de Portavoces.

Vázquez ha recordado, además, que el Reglamento de las Cortes "no establece ninguna fecha tras la ronda de consultas".

Mañueco "está avalado"

La portavoz del Grupo Popular, Leticia García, ha informado de que ha propuesto a Mañueco como candidato "teniendo muy claros los argumentos y las razones".

"Encabezó la lista que ganó las elecciones, el PP creció en votos y escaños y esa es una razón de peso", ha señalado, apuntando que el presidente de la Junta en funciones "tiene la legitimidad" y que se presentó "con un proyecto validado por las urnas".

García ha asegurado que Mañueco "dispone de la responsabilidad necesaria para liderar Castilla y León" y que "no parte de cero, está avalado por la gestión de los últimos años que representa una distinción con respecto a otros posibles candidatos".

La portavoz popular ha recordado que la Comunidad "está en el podio de la prestación de los servicios públicos" y que mantiene "una senda de crecimiento económico y de creación de empleo, con impuestos bajos".

"El presidente Mañueco es algo más que un candidato, es una garantía de futuro para Castilla y León porque representa las certidumbres que necesita la Comunidad y con esa convicción le hemos propuesto como candidato para la investidura", ha insistido.

García ha asegurado que esta ronda de contactos ha sido "trascendental" y ha manifestado su "respeto profundo" a las Cortes.

García carga contra Martínez

La portavoz popular ha cargado también contra la "falta de respeto absoluta a las Cortes" del portavoz socialista, Carlos Martínez, por calificar de "sainetes" estas reuniones.

"No respeta las instituciones ni a sus antecesores que votaron a favor del Reglamento de las Cortes", ha afirmado.

También ha criticado que Martínez hable de "ocultismo" al referirse al pacto entre PP y Vox.

"Todavía no sabemos a fecha de hoy qué pactos ocultos firmo Sánchez para ser presidente del Gobierno, el pacto de Castilla y León será totalmente transparente y no tendrá letra pequeña", ha señalado.

Y ha pedido al portavoz socialista que "deje de dar lecciones" y que asuma "que su partido no ganó las elecciones".

"Parece una broma que el PSOE nos dé lecciones de democracia en Castilla y León. Que reconduzca su actitud y empiece a trabajar de verdad en favor de los castellanos y leoneses y con el máximo respeto a las instituciones", ha afirmado.

Sin fecha para la investidura

Con respecto a la fecha del pleno de investidura, ha asegurado que no están trabajando "en ningún plazo" y que lo importante "es el contenido" de lo que se va a acordar.

"Queremos que la investidura se produzca cuanto antes pero nosotros queremos llegar a un buen acuerdo y eso supone mucho trabajo, muchas medidas a consensuar y lo más importante es que lleguemos a un buen acuerdo cuanto antes", ha añadido.

La portavoz del Grupo Popular ha asegurado que PP y Vox son "dos partidos diferentes" que buscan "un acuerdo en beneficio de los castellanos y leoneses". "Eso es lo que nos preocupa y nos ocupa, estamos hablando de medidas para el futuro", ha afirmado.

García ha asegurado que los tiempos "son razonables" y ha negado que Génova esté retrasando el pacto por las elecciones andaluzas. "Estamos trabajando sin ningún tipo de injerencia y sin ningún factor externo a mayores", ha zanjado.

Un "trampantojo"

El portavoz del Grupo Socialista, Carlos Martínez, por su parte, ha calificado de "trampantojo" la ronda de contactos y ha asegurado que su fin es "reeditar ese Gobierno inestable, inoperante e inútil que tanto daño hizo en la pasada legislatura".

Martínez se ha pronunciado así tras su reunión con Vázquez y se ha mostrado convencido de que el "sainete" culminaría con el presidente de las Cortes "nominando a Mañueco como candidato a presidente de la Junta con los apoyos de PP y Vox".

"Lo que todavía no conocemos es la letra pequeña de ese acuerdo de Gobierno, hasta dónde y qué precio ha pagado Mañueco el apoyo de Vox y qué significa esto para los trabajadores y las trabajadoras de Castilla y León", ha afirmado.

Y se ha preguntado "hasta dónde vamos a vender el derecho de las mujeres o en el reconocimiento y la lucha contra la violencia machista".

Martínez ha señalado que su planteamiento en la reunión era "poder tener información sobre el acuerdo de Gobierno" porque Vox "no da nada gratis".

La "letra pequeña" del pacto

"Estamos ante una nueva maniobra de distracción que pretende ocultar esa letra pequeña del acuerdo de Gobierno que no quieren sacar antes de las andaluzas", ha afirmado, cargando contra el "ocultismo" del pacto.

Y ha asegurado que ha preguntado a Vázquez si era conocedor de "por qué Vox planteaba un sí a la investidura".

"La respuesta ha sido que a él no le toca y que eso es un ámbito de partidos. Hay que preguntar al señor Feijóo para cuando se pretende cerrar ese acuerdo de Gobierno y qué recoge ese acuerdo de Gobierno", ha señalado.

Martínez ha recordado que "llevamos desde el 15 de enero en pausa, con dos años previos sin presupuestos y eso se ve en el día a día".

"Se ve en el incremento de las listas de espera en sanidad, huelgas en centros educativos de 0 a 3 años, esa es la estabilidad que nos pretenden vender", ha afirmado.

Además, ha alertado de que "hasta septiembre no habrá una sesión de control" si la investidura se produce en junio.

"Nosotros no podemos participar ni ser cómplices de estos tiempos", ha afirmado, asegurando que la fecha de la investidura "la ponen Feijóo y Abascal".