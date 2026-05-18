La alcaldesa de Palencia pone el dedo en la llaga tras la debacle del PSOE: "Nos quedaremos sin poder territorial"

La debacle del PSOE en Andalucía empieza a generar un terremoto en el poder municipal socialista. La alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, no se ha mordido la lengua, y ha metido el dedo en la llaga del sanchismo tras la derrota del 17-M.

En plena noche electoral, con los resultados todavía calientes, ha publicado un tuit que resume mejor que cualquier análisis el malestar que recorre las alcaldías socialistas de España.

"Lo nuestro, otra más. No llegamos ni al 23%… nos quedaremos sin poder territorial, el cercano, el que pisa tierra y mira a los ojos… lo peor, el eco…", ha señalado en una publicación en su cuenta de la red social X.

El mensaje es claro y demoledor. La regidora palentina no se limita a lamentar un mal resultado. Denuncia una tendencia: el PSOE está perdiendo, una vez más, el poder que realmente toca la calle.

Ese poder autonómico y municipal que durante décadas ha sido el oxígeno del partido, el que permite gobernar colegios, residencias, autobuses, parques y presupuestos que la gente nota en su día a día.

Andrés ha recordado, además, que el PSOE "hace 8 años" gobernaba Andalucía y que hoy no llega al 23%.

Y ha sido contundente respondiendo a quienes critican en los comentarios que se pronunciase en plena noche electoral. "Si te muerdes la lengua es tu problema, no el mío", ha afirmado en uno de ellos.

"El PP gana, una lástima que por dos escaños tenga que depender de la prioridad nacional", escribe Andrés. Y remata señalando a Adelante Andalucía como "la gran vencedora".

El nerviosismo de los alcaldes

El mensaje implícito es demoledor: el electorado de izquierdas se fuga hacia opciones más radicales o hacia la abstención, mientras el PSOE se queda en tierra de nadie, sin llegar siquiera al 23% en un territorio tan simbólico como Andalucía.

Otra derrota territorial. Otro paso hacia el vacío municipal y autonómico. El "poder que pisa tierra" se esfuma. Los alcaldes del PSOE saben mejor que nadie lo que significa perder ese "poder territorial".

Es quedarse sin alcaldías, sin diputaciones, sin comunidades autónomas desde las que ejercer contrapeso real. Y, sobre todo, es quedarse sin relato creíble para las municipales de 2027.

El eco que menciona Andrés es el más peligroso para el partido. Ese eco que dice que el PSOE ya no es el partido que gestiona lo cercano, sino el que gestiona la supervivencia de Sánchez en Moncloa. Y los alcaldes lo están notando en primera persona.

El nerviosismo cunde en el ambiente en las federaciones socialistas que todavía conservan algo de poder local.

Porque cuando una alcaldesa socialista de peso como la de Palencia sale a decir públicamente que "nos quedaremos sin poder territorial", no está haciendo un análisis abstracto.

Está lanzando una advertencia interna: el sanchismo puede mantener a Pedro Sánchez en la Moncloa un tiempo más, pero a costa de dejar el PSOE como un cascarón sin capacidad de gobernar donde de verdad importa: cerca de la gente.

Y el eco, como bien dice la alcaldesa, ya se escucha. Fuerte y claro.