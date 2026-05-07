La Aemet eleva a naranja la alerta por tormentas en la provincia de Albacete y la Junta activa el Meteocam en toda la región

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado a nivel naranja el aviso por tormentas de granizo en las comarcas albaceteñas de La Mancha y Hellín y Almansa. Ante este escenario y los avisos amarillos que afectan a las cinco provincias, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha decidido activar el Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteocam) en situación operativa 0 en toda la región.

Según ha informado la Junta, el plan quedará activado a las 11:00 horas después de haber recibido esa alerta del Aemet que avisa de precipitaciones de 30 litros por metro cuadrado en una hora, probabilidad de granizo y rachas muy fuertes de viento.

En el resto de la región, la agencia estatal ha publicado avisos de nivel amarillo por lluvias intensas, con precipitación acumulada en una hora de 20 litros por metro cuadrado en La Mancha de Ciudad Real y Cuenca por acumulados de 15 litros por metro cuadrado en una hora.

Estos avisos por tormenta también afectan a la comarca de La Mancha en las provincias de Ciudad Real y Toledo.

Ante la activación del Meteocam en fase de alerta, desde el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 han procedido a informar a los ayuntamientos y grupos de intervención para que puedan establecer las medidas de prevención, seguimiento y respuesta que estimen oportunas ante esta situación.

Tanto la evolución de las predicciones de riesgo de la Aemet, como las incidencias que se vayan produciendo y sus posibles consecuencias serán valoradas por la dirección del Plan, para ir adaptando el nivel de respuesta.