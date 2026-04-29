Castilla y León gana 9.539 habitantes en un año y supera los 2,4 millones, aunque Zamora sigue perdiendo

Castilla y León volvió a ganar población en el último año. Así se desprende de los datos recogidos en el Censo Anual de Población difundido por el Instituto Nacional de Estadística, que ha ampliado la información correspondiente a 2025 con variables de residencia y la relativa a 2024 con datos educativos y laborales.

La Comunidad alcanzó los 2.401.221 habitantes a 1 de enero de 2025, lo que supone 9.539 residentes más que un año antes, cuando el censo situaba la población autonómica en 2.391.682 personas.

El incremento, del 0,40%, confirma una ligera recuperación demográfica que permite superar de nuevo la barrera de los 2,4 millones de habitantes.

El avance demográfico en Castilla y León no se reparte por igual entre las 9 provincias. Valladolid lidera el crecimiento absoluto, con 528.644 habitantes, 3.528 más que en 2024. Le sigue Burgos, que alcanza los 362.663 residentes tras sumar 2.923 en un año. Segovia también registra un aumento significativo, con 158.251 habitantes, 1.631 más que en el ejercicio anterior.

Salamanca se sitúa en 328.446 residentes, con una subida de 894 personas; Palencia llega a 158.702, tras ganar 639; Ávila suma 275 y alcanza los 160.738; León crece de forma mucho más leve, con 228 habitantes más, hasta los 448.030; y Soria incorpora 110 residentes, hasta los 90.183.

La única provincia que pierde población en el último año es Zamora. El censo la sitúa en 165.564 habitantes, 689 menos que en 2024, cuando contaba con 166.253. La provincia mantiene así una tendencia negativa que también se aprecia si se observa la evolución desde 2021.

Desde ese año, Castilla y León ha ganado 15.998 habitantes, al pasar de 2.385.223 a 2.401.221 residentes, lo que supone un aumento del 0,67%.

El crecimiento más intenso en términos porcentuales se registra en Segovia, que alcanza los 158.251 habitantes tras sumar 4.625 desde 2021, un 3,01% más. Le siguen Burgos, con 362.663 residentes, 6.621 más y un repunte del 1,86%; Valladolid, con 528.644 habitantes, 9.264 más y un incremento del 1,78%; Soria, con 90.183 residentes, 1.387 más y un 1,56% de subida; Ávila, con 160.738 habitantes, 1.840 más y un 1,16%; y Salamanca, con 328.446 residentes, 711 más y un avance del 0,22%.

En el lado contrario, Zamora pierde 3.601 habitantes desde 2021, hasta quedarse en 165.564, un descenso del 2,13%; León baja en 4.405, hasta los 448.030, un 0,97% menos; y Palencia retrocede en 444 vecinos, hasta los 158.702, una caída del 0,28%.

Cataluña, Valencia y Madrid ganan más de 100.000 habitantes

En la comparativa autonómica, Castilla y León se sitúa entre las comunidades con menor crecimiento relativo de población en el último año.

La Comunidad gana 9.539 habitantes, hasta los 2.401.221 residentes, y ocupa la undécima posición en aumento absoluto entre comunidades y ciudades autónomas.

Queda lejos de los mayores incrementos registrados en Cataluña, con 111.895 habitantes más; la Comunitat Valenciana, con 105.897; y Madrid, con 104.618.

En porcentaje, Castilla y León queda en la parte baja de la tabla, con ese 0,40% de subida. Solo Galicia, que crece un 0,33%, y Extremadura, la única comunidad que pierde población, con un descenso del 0,13%, presentan una evolución relativa peor.

En el extremo contrario se sitúan la Comunitat Valenciana, con un crecimiento del 1,99%; Madrid, con un 1,49%; Baleares, con un 1,47%; y Cataluña, con un 1,40%.

Extranjeros y nivel educativo

A nivel nacional, el INE destaca además que el 24,4% de los 9.464.210 residentes nacidos en el extranjero llegó a España en los dos años anteriores al 1 de enero de 2025, y que el 12,8% lo hizo en el último año.

El organismo también señala que el 34,7% de la población residente en España había vivido siempre en el mismo municipio desde que nació y que el 28,9% procedía de otro municipio de la misma provincia.

En materia educativa, el censo de 2024 refleja que el 33,6% de las personas de 15 años o más tenía estudios superiores en España, porcentaje que se eleva al 42,7% entre la población de 25 a 64 años. El INE también constata que la población ocupada aumentó de manera generalizada en el territorio nacional respecto a 2023.