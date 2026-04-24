Una tormenta en Valladolid en septiembre de 2025

Una tormenta en Valladolid en septiembre de 2025

Región

La Aemet activa la alerta amarilla por tormentas este sábado en cinco provincias de Castilla y León

Podrán ir acompañadas de rachas de viento, granizo y ocasionalmente chubascos fuertes.

Más información: La Aemet activa el aviso amarillo por tormentas con incluso granizo en dos provincias de CyL

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La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por tormentas para la jornada de este sábado en la meseta en Ávila, Segovia, Salamanca, Valladolid y Zamora y en el Sistema Central en la provincia segoviana.

La Aemet ha extendido el aviso desde las 15:00 a las 21:59 horas de este sábado y ha señalado que las tormentas podrán ir acompañadas de rachas de viento, granizo y ocasionalmente chubascos fuertes.