La Aemet activa la alerta amarilla por tormentas este sábado en cinco provincias de Castilla y León
Podrán ir acompañadas de rachas de viento, granizo y ocasionalmente chubascos fuertes.
Más información: La Aemet activa el aviso amarillo por tormentas con incluso granizo en dos provincias de CyL
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La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por tormentas para la jornada de este sábado en la meseta en Ávila, Segovia, Salamanca, Valladolid y Zamora y en el Sistema Central en la provincia segoviana.
La Aemet ha extendido el aviso desde las 15:00 a las 21:59 horas de este sábado y ha señalado que las tormentas podrán ir acompañadas de rachas de viento, granizo y ocasionalmente chubascos fuertes.