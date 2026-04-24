La Aemet activa la alerta amarilla por tormentas este sábado en cinco provincias de Castilla y León

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por tormentas para la jornada de este sábado en la meseta en Ávila, Segovia, Salamanca, Valladolid y Zamora y en el Sistema Central en la provincia segoviana.

La Aemet ha extendido el aviso desde las 15:00 a las 21:59 horas de este sábado y ha señalado que las tormentas podrán ir acompañadas de rachas de viento, granizo y ocasionalmente chubascos fuertes.