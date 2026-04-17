La Aemet alerta: aviso amarillo por tormentas con fuertes vientos e incluso granizo en tres provincias de Castilla y León

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo en tres provincias de Castilla y León para este sábado, 18 de abril, por tormentas que podrán ir acompañadas de fuertes rachas de viento y granizo.

En la provincia de Burgos se ha activado el aviso entre las 14:00 y las 21:59 horas del sábado por tormentas en la Ibérica de Burgos-Burgos.

Podrán ir acompañadas de rachas de viento muy fuertes y no se descarta algún chubasco localmente fuerte y con granizo.

En Segovia el aviso está activado en el Sistema Central de Segovia-Segovia, entre las 14:00 y las 21:59 horas por estas tormentas que afectarán a la provincia.

Tormentas que también podrán ir acompañadas por rachas de viento muy fuertes sin descartar el granizo y los chubascos localmente fuertes.

En Soria el aviso está programado, también, entre las 14:00 y las 21:59 horas en la Ibérica de Soria-Soria, en la Meseta de Soria-Soria y en el Sistema Central de la provincia.

Al igual que en las dos provincias, anteriormente citadas, las tormentas podrán ir acompañadas de rachas de viento fuertes y no se descarta el granizo ni los chubascos fuertes, como apunta la Aemet.

Un fin de semana que comenzará con paraguas en estas tres provincias de Castilla y León.