La Aemet activa la alerta amarilla por nieve este viernes en cuatro provincias de Castilla y León

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este viernes los avisos amarillos por nieve en zonas del Sistema Central de las provincias de Ávila y Salamanca, en la comarca zamorana de Sanabria y en puntos de la Cordillera Cantábrica de León.

Además, los avisos amarillos también se han activado en el Sistema Ibérico, en Burgos por lluvia que pueden dejar hasta 40 litros en doce horas y, por rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora, en la Cordillera Cantábrica en puntos de León, Palencia y Burgos.

Para este viernes se esperan en toda la Comunidad cielos cubiertos con precipitaciones localmente persistentes, y que podrán ser en forma de chubascos, sin descartar que puedan ir acompañados de tormentas.

Además, las temperaturas máximas bajarán ligeramente y entre las capitales de provincia se moverán entre los doce grados de Valladolid y Zamora, y los siete de Soria o los ocho de Ávila y Burgos. En Palencia y Salamanca se quedarán en once, uno más que en Segovia, mientras que en León los termómetros subirán hasta los nueve.