Cambio de guion del tiempo: la borrasca Regina pone fin a la calma en Castilla y León y este día llegan lluvias de barro

El inicio de la primavera climatológica no va a ser precisamente plácido en Castilla y León. Tras unos días de tregua, la formación de la borrasca Regina (nombrada por el servicio meteorológico portugués) amenaza con romper la estabilidad en la meseta norte.

Aunque el núcleo de la borrasca se desplazará por el sur peninsular, su radio de acción y el posterior descuelgue de una nueva DANA afectarán de lleno a las nueve provincias de la comunidad, según informa Meteored.

La jornada del martes servirá de "antesala". Se esperan intervalos nubosos con chubascos tormentosos que afectarán principalmente al tercio oriental (Soria y Burgos), siendo más probables en las zonas de montaña. No se descarta alguna lluvia aislada en el extremo occidental a primeras horas, mientras que las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios, con heladas débiles en las cumbres.

A medida que Regina se desplace hacia el mar de Alborán, impulsará un flujo de aire de componente este que arrastrará polvo sahariano.

Las precipitaciones serán débiles y dispersas, ganando frecuencia por la tarde.

La presencia de calima provocará que las lluvias sean en forma de barro, por lo que se recomienda evitar el lavado de vehículos.

Se esperan rachas fuertes de componente este en amplias zonas de la meseta.

Jueves 5

El verdadero cambio de guion llegará el jueves por la tarde. Una línea de inestabilidad asociada a una vaguada atlántica cruzará la comunidad, reactivando las lluvias de forma generalizada.

A partir de la segunda mitad del jueves, la entrada de aire frío hará que la cota de nieve se desplome hasta los 1000-1200 metros, con heladas que volverán a ganar terreno en zonas altas y un descenso notable de las temperaturas máximas.

Incertidumbre de cara al fin de semana

Los expertos de la AEMET advierten que este tipo de borrascas tienen un comportamiento "errático". Aunque el modelo europeo sugiere la formación de una pequeña DANA sobre el sur que mantendría la inestabilidad, la evolución a partir del viernes todavía presenta dudas. Lo que parece seguro es que el paraguas será el accesorio indispensable para los castellanos y leoneses durante los próximos días.