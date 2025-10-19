Cambio radical del tiempo en Castilla y León: fuerte descenso de temperaturas y primeras lluvias

El descenso de las temperaturas máximas y la aparición de precipitaciones en Castilla y León abren el camino a un tiempo más otoñal para este domingo. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el día estará marcado por el paso de un frente atlántico que dejará cielos muy nubosos o cubiertos en la mayor parte de Península.

Se darán precipitaciones en la mayor parte de la mitad noroeste peninsular, más abundantes y con tormentas ocasionales en Galicia y Asturias, especialmente en los litorales atlánticos gallegos donde estas lluvias podrían ser persistentes y localmente fuertes.

Las temperaturas máximas descenderán en la mayor parte de la mitad noroeste peninsular, pudiendo hacerlo de forma notable en zonas de Galicia. Las mínimas serán localmente notables en zonas de la meseta norte de Castilla y León debido al predominio de la nubosidad.

Se esperan intervalos de viento fuerte y probables rachas muy fuertes en el norte de Galicia, Cordillera Cantábrica y alto Ebro, sin descartar áreas de la Ibérica norte, del Pirineo y Ampurdán. En Galicia y Cantábrico tenderá a rotar al oeste tras el paso del frente.