Este es el lugar de Castilla y León que ha pasado la noche más fría en este otoño anticipado

Las primeras jornadas de septiembre han dejado un ambiente más propio del otoño que del verano en Castilla y León. Madrugadas frías, cielos cambiantes y un ligero repunte de las temperaturas máximas marcan la transición entre estaciones, ofreciendo contrastes que se dejan notar en buena parte de la Comunidad.

Así, la localidad burgalesa de Palacios de la Sierra amaneció hoy como el punto más frío de Castilla y León, con una mínima de dos grados, según los registros de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Tras ella se situaron Cuéllar (Segovia), con 2,1 grados; el Puerto del Pico (Ávila), con 2,4 grados; y Monterrubio de la Demanda (Burgos), donde los termómetros marcaron 2,6 grados.

En el conjunto del país, la temperatura más baja se alcanzó en Cap de Vaquèira (Lérida), con apenas 0,3 grados.

Para la jornada de hoy, la Aemet prevé intervalos nubosos en el noroeste y en las zonas de montaña del norte de Castilla y León, donde no se descartan precipitaciones débiles y dispersas. En el resto de la Comunidad se esperan cielos poco nubosos, aunque con la presencia de nubes altas.

En cuanto a las temperaturas, se anuncia un ligero ascenso de las máximas. Entre las capitales de provincia, los termómetros oscilarán entre los 27 grados de Valladolid y los 23 de León y Segovia. En Palencia y Zamora se alcanzarán los 26 grados, uno más que en Salamanca y Burgos, mientras que en Ávila y Soria las máximas se quedarán en 24 grados.