La Aemet confirma un cambio radical del tiempo en Castilla y León: buenas noticias para frenar los incendios

Castilla y León comenzará este mismo lunes a experimentar un descenso de las temperaturas y un aumento de la humedad relativa. Meteored

Castilla y León podría comenzar a recibir, por fin, buenas noticias esta semana. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha confirmado que entre este lunes y martes, 18 y 19 de agosto, una masa de aire atlántica más fresca y húmeda sustituirá a la masa de aire sahariana que durante estas semanas ha elevado las temperaturas hasta cifras extremas.

Una circunstancia que podría propiciar unas mejores condiciones para frenar los incendios forestales que están azotando a la Comunidad, especialmente en León, Zamora y la zona de la Montaña Palentina, pero también en la Sierra de Francia en Salamanca o la provincia de Ávila.

De esta manera, se espera un descenso generalizado de las temperaturas máximas, que en muchos de estos últimos días han superado la barrera de los 40ºC. Según ha avanzado la delegación de la Aemet en Castilla y León, se prevé que aumente la humedad relativa, esperando incluso que se produzca alguna lluvia en el extremo norte de la Comunidad a partir del miércoles.

Asimismo, el experto climatólogo de Meteored Samuel Biener ha apuntado que durante las madrugadas del miércoles y del jueves las temperaturas mínimas se espera que puedan caer hasta los 11-12ºC en algunas zonas de montaña en Burgos, Palencia, León o Soria.

Esta circunstancia hace que la Aemet dé ya desde este lunes por finalizada la ola de calor que viene estando presente en Castilla y León desde hace casi dos semanas. Mientras este pasado domingo, 17 de agosto, se alcanzaron los 43ºC en Candeleda (Ávila), los 42,1ºC en Miranda de Ebro (Burgos), o los 40,7ºC en Cebreros (Ávila), según los datos provisionales, ya para este lunes las máximas descenderán notablemente.

En concreto, se prevé que los termómetros no superen los 33ºC en ningún punto de la Comunidad. Esta máxima se registrará en Ávila, Palencia, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora. En Burgos, por ejemplo, no subirán de los 28ºC, mientras que en Salamanca y León el mercurio se detendrá en los 31 y 30ºC, respectivamente.

Por su parte, las mínimas descenderán hasta los 14ºC en Burgos o los 15ºC en León y Palencia. En Soria serán de 16ºC, en Ávila 17ºC, en Salamanca y Valladolid 18ºC, en Zamora 19ºC y en Segovia 20ºC.

Ya este martes las temperaturas continuarán bajando y no superarán los 30ºC salvo en Zamora, donde la previsión de la Aemet es que alcancen los 31ºC, o en Valladolid, que se situará justo en esta barrera de las tres decenas. La capital de provincia más fría será Burgos, con temperaturas entre los 13 y los 25ºC. En Soria, Salamanca y Palencia estarán en los 29ºC de máxima y en Segovia, León y Ávila los 28ºC.

A partir del miércoles la tendencia continuará descendiendo las temperaturas en Castilla y León, con máximas en todas las capitales de provincia por debajo de los 30ºC salvo en Zamora, donde se situarán en esta cifra. Para esta jornada, incluso, se espera un cielo nuboso con probabilidad de precipitaciones débiles en el extremo norte.

No obstante, en el resto de la mitad norte y este de la Comunidad se prevén intervalos nubosos con nubosidad de evolución, sin que se descarte tampoco algún chubasco aislado. En el suroeste se mantendrá poco nuboso el cielo.