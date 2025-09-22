El otoño llega a Castilla y León con una bajada radical de las temperaturas y el lugar más frío de España

El otoño 2025 ya está aquí. En España comenzará este lunes día 22 de septiembre a las 18,19 UTC (20.19 hora oficial peninsular española), según cálculos del Observatorio Astronómico Nacional.

Decimos adiós al verano y esta estación durará aproximadamente 89 días y 21 horas, y terminará el 21 de diciembre con el comienzo del invierno. Y de momento llega con frío, mucho frío.

La caída generalizada de las temperaturas con la que ha comenzado la semana en España ha dejado la mínima nacional en el Puerto del Pico (Ávila), donde a las 7.00 horas de esta madrugada los termómetros marcaron 2,8 grados bajo cero.

Según el informe de observación de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), recogido por este medio, Castilla y León volvió a destacar entre las zonas más frías del país, con cuatro de las diez temperaturas más bajas registradas en su territorio.

En tercer lugar de la lista aparece la localidad segoviana de Cuéllar, con -2,6 grados a las 4.50 horas. En Fresno de Sayago (Zamora), la mínima descendió hasta los -0,9 grados a las 5.40 horas, mientras que en la estación de esquí de La Pinilla (Segovia) se alcanzaron los -0,6 grados, también a las 4.50 horas.

Estas temperaturas confirman el marcado descenso térmico con el que arranca la semana, preludio del ambiente plenamente otoñal que se extenderá en los próximos días por buena parte del país.