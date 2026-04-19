La Aemet activa el aviso amarillo por tormentas con incluso granizo en dos provincias de CyL

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo en las provincias de Burgos y Soria por tormentas que podrían ir acompañadas de fuertes rachas de viento e incluso granizo.

En la provincia de Burgos el aviso se centra en el Norte de Burgos-Burgos y en el Condado de Treviño-Burgos, donde se ha activado la alerta desde las 13:00 y hasta las 21:59 horas de este domingo.

Las tormentas podrían ir acompañadas de rachas de viento fuertes y no se descarta algún chubasco localmente fuerte y con granizo.

Por su parte, en la provincia de Soria, la alerta está activada a las mismas horas en la Ibérica de Soria-Soria, en la Meseta de Soria-Soria y en el Sistema Central de Soria-Soria.

Al igual que en la provincia burgalesa, las tormentas podrían ir acompañadas de rachas muy fuertes de viento y no se descarta algún chubasco localmente fuerte con granizo.