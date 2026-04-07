Confirmado por el Gobierno: ayudas a diferentes zonas de Castilla y León para los damnificados por las borrascas

El Consejo de Ministros ha declarado zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil a territorios de trece comunidades autónomas que sufrieron un total de 42 episodios catastróficos entre el 10 de febrero y el 30 de marzo.

Entre los territorios incluidos se encuentran varias provincias de Castilla y León, afectadas por fenómenos meteorológicos adversos, inundaciones, accidentes con mercancías peligrosas e incidentes industriales.

El acuerdo, adoptado a propuesta del Ministerio del Interior, permitirá habilitar ayudas y subvenciones para compensar los daños personales y materiales ocasionados por estos sucesos.

Las emergencias estuvieron relacionadas principalmente con el paso de las borrascas ‘Nils’ y ‘Therese’, además de inundaciones, fuertes vientos, fenómenos costeros e inclemencias invernales que obligaron a activar planes autonómicos de protección civil en amplias zonas del país.

En Castilla y León, el listado de episodios reconocidos incluye varios fenómenos meteorológicos adversos asociados a las borrascas Leonardo, Marta y Nils.

El 10 de febrero de este año se comunicó al Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM) la activación del plan de protección civil en la provincia de León por estos temporales, aunque la activación se había producido realmente el 6 de febrero.

Una situación similar ocurrió en Burgos, donde el episodio derivado de esas mismas borrascas fue comunicado el 12 de febrero, también con activación previa el 6 de febrero.

A estos episodios se sumaron las inundaciones registradas en la provincia de Valladolid, notificadas al CENEM el 13 de febrero tras provocar daños en distintas zonas del territorio.

En marzo

Durante el mes de marzo se registraron además varias emergencias de distinta naturaleza. El 3 de marzo se comunicó un accidente relacionado con el transporte de mercancías peligrosas en la zona de Valdecarpinteros, en la provincia de Salamanca.

Posteriormente, el 10 de marzo se notificó un accidente con mercancías peligrosas en la autovía A-62 a su paso por la provincia de Burgos, y el 14 de marzo otro incidente similar en la A-2 en la provincia de Soria.

El listado de emergencias en la comunidad también incluye un incendio registrado el 18 de marzo en una instalación industrial en La Bañeza, en la provincia de León.

Por último, seis días después se comunicó una fuga de gas natural en una instalación industrial catalogada como SEVESO en Fuentes de Béjar, en la provincia de Salamanca.

Las ayudas gestionadas por el Ministerio del Interior estarán destinadas a paliar daños personales y materiales en viviendas y enseres, así como en establecimientos industriales, comerciales y de servicios.

Otros ministerios

También podrán recibir apoyo las corporaciones locales afectadas y las personas físicas o jurídicas que hayan colaborado con medios personales o materiales en las tareas de emergencia.

El acuerdo también habilita a otros ministerios para adoptar medidas complementarias.

El Ministerio de Hacienda podrá aprobar beneficios fiscales como la exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles o reducciones en el Impuesto sobre Actividades Económicas, mientras que los ministerios de Trabajo e Inclusión podrán impulsar bonificaciones o exenciones en las cuotas a la Seguridad Social.