La participación en las elecciones de Castilla y León supera el 36,9% a las 14.00, un 2,2% más que en 2022

La participación en las elecciones de Castilla y León supera el 36,9% a las 14.00 Arte EE

La participación en las elecciones autonómicas de Castilla y León que se están celebrando este domingo es del 36,9% a las 14.00 horas, 680.844 personas, lo que supone dos puntos más que en 2022 cuando fue del 34,73%.

El buen tiempo que está haciendo en la Comunidad parece que está invitando a los castellanos y leoneses a salir de casa y acudir a su colegio electoral.

Hay que recordar que la participación se situó a las 11.30 horas de la mañana, dos horas y media después de la apertura de los colegios electorales, en el 12,58 por ciento, tras haber votado 216.731 electores.

Esta es la segunda ocasión en la que los castellanos y leoneses acuden a las urnas de manera separada del resto de las autonomías y solo para depositar una papeleta que permita elegir a su presidente, tras las vividas en 2022. Además, en ese 1 de de febrero se votó todavía con presencia de Covid y con frío.

Un total de 2.097.768 castellanos y leoneses están llamados a ejercer su derecho a voto en la jornada de hoy, en que se elige a los representantes de los ciudadanos en las Cortes de Castilla y León.

Los tres principales candidatos ya han votado. Alfonso Fernández Mañueco (PP) ha resaltado sus “buenas sensaciones” para revalidar el Gobierno, Carlos Martínez (PSOE) espera la victoria para frenar a la extrema derecha y Carlos Pollán (Vox) asegura que hoy es el día de la gente que quiere cambio

Por provincias, en Ávila la participación se situó en el 36,36%, un 1,51% más que hace cuatro años; en Burgos en el 37,12% (+2,04 %).

En León, en el 34,27% (+2,27%); en Palencia en el 38,32% (+3,57%); en Salamanca en el 35,55% (+0,75 %).

En Segovia en el 35,74% (+2,15%); en Soria, en el 40,4% (+4,25%); en Valladolid en el 38,17% (+0,96 puntos) y en Zamora en el 35,21% (+2,97 %).