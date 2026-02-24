Voto por correo en Castilla y León 2026: guía completa, plazos y cómo solicitarlo online

Ante la convocatoria de las elecciones autonómicas a las Cortes de Castilla y León que tendrán lugar el próximo 15 de marzo, Correos ha desplegado un operativo logístico y humano de gran envergadura destinado a garantizar la excelencia en la gestión del voto por correo y el cumplimiento de las obligaciones de servicio público que tiene encomendadas.

El cronograma electoral ya se encuentra en una fase avanzada dado que, desde el pasado 23 de febrero, las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral en Castilla y León han comenzado el envío de la documentación necesaria a aquellos ciudadanos que ya han formalizado su solicitud.

Para quienes aún no han iniciado este trámite, el calendario establece como fecha límite el 5 de marzo, inclusive, para solicitar el Certificado de inscripción en el Censo Electoral.

Esta gestión puede realizarse con total flexibilidad a través de dos canales principales: de forma telemática mediante la web oficial de la compañía, evitando así desplazamientos innecesarios, o de manera presencial en cualquiera de las oficinas postales repartidas por todo el territorio nacional.

En la modalidad digital, los electores deben acreditar su identidad mediante firma electrónica, aceptándose sistemas de identificación válidos como los certificados de persona física reconocidos por el Ministerio de Industria o el DNI electrónico.

Además, la plataforma permite a los usuarios realizar un seguimiento pormenorizado del estado de su solicitud a través de un enlace específico habilitado para tal fin.

Por su parte, la solicitud presencial requiere que el elector acuda personalmente a la oficina postal con su Documento Nacional de Identidad, pasaporte o carnet de conducir originales, salvo en situaciones de enfermedad o discapacidad certificada médicamente que impidan la comparecencia física, en cuyo caso se permite la representación mediante una autorización notarial o consular.

Una de las garantías de seguridad de este proceso es que, una vez que la solicitud de voto por correo es aceptada por la Oficina del Censo Electoral, el ciudadano ya no podrá ejercer su derecho al voto de forma presencial en la mesa electoral el día de los comicios.

La documentación, que incluye el certificado de inscripción, los sobres y las papeletas de todas las candidaturas, se remite con carácter certificado y urgente a la dirección postal que el elector haya indicado, sea su domicilio habitual o el lugar donde prevea encontrarse durante el periodo de votación.

El personal de reparto realizará al menos dos intentos de entrega en mano al destinatario, dejando un aviso en el buzón para su recogida en la oficina más cercana en caso de no localizar al votante.

Novedad

Como novedad logística, la Junta Electoral Central permite la reexpedición de la documentación electoral a una dirección distinta a la inicial si el elector lo solicita expresamente.

Este trámite es de vital importancia para aquellas personas que deban ausentarse de su domicilio antes de recibir los sobres y puede gestionarse en cualquier oficina informatizada facilitando el número de registro del envío.

Una vez en posesión de los documentos, el ciudadano dispone hasta el miércoles 11 de marzo para depositar su voto en cualquier oficina de Correos de España durante su horario de apertura habitual.

Es imperativo que esta entrega se realice personalmente previa identificación con un documento oficial original, siguiendo las estrictas directrices de transparencia exigidas en este proceso electoral.

Para aquellos casos excepcionales en los que el elector no pueda acudir a depositar el sobre, se ha estipulado un sistema de delegación que requiere una autorización firmada por el votante, acompañada de fotocopias de los documentos de identidad tanto del autorizante como de la persona autorizada.

Correos recomienda utilizar el modelo oficial disponible en su web para evitar errores en la tramitación, ya que el personal postal tiene instrucciones estrictas de no aceptar documentación que no cumpla escrupulosamente con estos requisitos de representación legal.

Para dar soporte a esta intensa actividad, Correos ha reforzado significativamente sus recursos tecnológicos y humanos. La red de 2.334 oficinas en toda España, con especial foco en las 156 situadas en Castilla y León, contará con ventanillas exclusivas para elecciones y mesas adicionales en los vestíbulos para agilizar el flujo de ciudadanos.

El uso de la tecnología será clave con la distribución de 1.325 PDAs adicionales para la gestión de colas y la agilización de la atención al cliente, además de la optimización del sistema de cita previa en 536 oficinas.

El refuerzo se extiende a los centros logísticos estratégicos, incluyendo el Centro de Tratamiento Automatizado de Valladolid y el centro de Madrid-Barajas para la gestión de envíos internacionales, asegurando que cada etapa del proceso, desde el reparto de propaganda electoral hasta la entrega final de sobres en las mesas el día de las elecciones, se ejecute con total precisión.