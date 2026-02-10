Mañueco anuncia su primera gran medida para el 15-M: primera matrícula gratis en las universidades de Castilla y León

El presidente de la Junta y del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, durante su intervención en el foro de La Razón, este martes Juan Lázaro ICAL

El candidato del PP a las elecciones autonómicas de Castilla y León del próximo 15 de marzo, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado este martes la primera gran medida de su programa electoral, que será presentado la próxima semana, para unos comicios en los que aspira a la reelección como presidente de la Junta. Mañueco ha asegurado que, si es reelegido, la primera matrícula en las universidades públicas de la Comunidad será gratuita para los empadronados en la Comunidad a partir del curso 2026-2027.

"En los últimos años hemos bajado las tasas y subido las becas, queremos facilitar el acceso a todas las personas a la universidad y ahora vamos a permitir que el acceso a la universidad sea todavía más fácil para los empadronados. Es una medida contundente para facilitar las oportunidades a todos los jóvenes y un ahorro para las familias, una medida para retener el talento en nuestra tierra y ponerlo al alcance de nuestros sectores productivos", ha destacado, en un foro de La Razón.

Mañueco ha asegurado que el programa del PP de Castilla y León incluirá también una serie de compromisos que estaban en el proyecto de presupuestos para 2026 y "que bloquearon PSOE y Vox". "Lo nuestro es cumplir y será lo primero que abordaremos y cumpliremos", ha afirmado.

Entre las medidas que impulsará en el programa ha destacado que propondrá duplicar el bono nacimiento hasta 5.000 euros por hijo, ampliar a las familias el bono infantil de 200 euros de ayuda para actividades formativas, de ocio y deportivas y ampliar el apoyo al campo con ayudas para la contratación de seguros agrarios y puesta en marcha de dos fondos para modernizar las explotaciones del extensivo y la mejora del sector del ovino.

Además, entre esa batería de medidas que proceden del proyecto de presupuestos y que el PP promoverá en su programa para el 15 de marzo destacan también la bonificación de los peajes a los viajeros recurrentes empadronados en Castilla y León, ayudar a las personas mayores a cambiar la bañera por el plato de ducha en 20.000 hogares al año. "También un bono de 300 euros para los autónomos frente a las políticas de incremento de cotizaciones de Sánchez y mantener el autobús gratuito con la tarjeta Buscyl", ha afirmado.

Mañueco ha asegurado que su proyecto se basa "en una forma de hacer política muy clara: menos ruido y más resultados, menos propaganda y más palabra cumplida, en el PP ofrecemos buena política y esa buena política se ofrece con gestión y estabilidad no en las redes sociales". "Hoy lo fácil es el ruido y el insulto y en el PP ofrecemos seriedad y certidumbre", ha afirmado.