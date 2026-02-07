Mañueco anuncia más ayudas para contratar seguros agrarios y 20M€ para modernizar la ganadería extensiva

Alfonso Fernández Mañueco durante la presentación de la candidatura del PP de Salamanca a las elecciones del 15-M

El presidente de la Junta de Castilla y León y candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado este sábado en Salamanca que su programa electoral incluirá un incremento de las ayudas para contratar seguros agrarios y una inversión de 20 millones de euros para modernizar y asegurar las explotaciones de ganado extensivo y mejora del ovino.

Así lo ha trasladado durante la presentación de la candidatura del PP de Salamanca a las elecciones a las Cortes de Castilla y León el próximo 15 de marzo, con una lista "renovada en más del 60% que ha sabido conjugar experiencia y juventud y que representa a toda la provincia".

Este sábado también se ha presentado la candidatura del PP de Zamora, donde la consejera de Industria, Empleo y Comercio de la Junta, Leticia García, encabezará la lista y tendrá como principal novedad al empresario de Benavente José Luis Barrigón.

Mañueco ha incidido en que el programa electoral incluirá los proyectos e inversiones en la provincia de Salamanca que estaban en los presupuestos autonómicos para 2026 y que "fueron bloqueados por PSOE y Vox Castilla y León".

De igual manera, el candidato del PP ha trasladado el honor que supone para él encabezar, en su tierra natal, una lista que está formada por "personas preparadas, con experiencia a pie de calle y entregadas a defender con ilusión el proyecto del PP para Salamanca y para Castilla y León".

Para Mañueco, esta lista es el "sostén y el puntal en Salamanca" de su candidatura a la Presidencia de la Junta. "Lo hemos hecho bien, porque lo nuestro es cumplir, y queremos seguir haciéndolo aún mejor", ha subrayado.

En esta línea, ha avisado de que el triunfo electoral "no llega solo, sino que hay que ganarlo". Esto "exige moverse, trabajar duro y estar siempre al lado de la gente" y "solo así será posible construir un proyecto capaz de obtener el respaldo mayoritario de las personas de Salamanca y de Castilla y León".

Para ello, ha asegurado que va a exigir a su equipo "trabajo" y está convencido de que todos sus integrantes en la candidatura "reúnen los méritos, la ilusión y la capacidad necesarias para lograr el apoyo de los ciudadanos".

El programa electoral, según ha anunciado, va a incluir "medidas para seguir generando oportunidades y empleo", que impulsen "a empresas, autónomos, agricultores y ganaderos", pero que también "apoyen a las familias".

Así, ha explicado que son proyectos e inversiones que estaban reflejadas en el proyecto de presupuestos para 2026, pero que PSOE y Vox Castilla y León "bloquearon" a pesar de que "suponían un aumento del 35% en las inversiones para la provincia de Salamanca, con un récord de 153 millones de euros".

El voto en contra de PSOE y Vox Castilla y León, según ha explicado Mañueco, significó el rechazo a las bonificaciones a los peajes en distintas carreteras que atraviesan la Comunidad, entre León, Astorga y Asturias y de Segovia y Ávila con Madrid, este último "especialmente relevante para Salamanca".

Por otro lado, también ha lamentado que "bloquearon" duplicar el bono de nacimiento hasta los 5.000 euros por hijo; ampliar a más familias el bono infantil de 200 euros de ayuda a las actividades formativas, de ocio y deportivas para los niños fuera del horario lectivo; o implantar el bono de 300 euros a 100.000 autónomos, entre otras medidas.

Estos son algunos ejemplos de las iniciativas que "ha frenado la pinza PSOE y Vox Castilla y León". "Frente a eso, el PP ofrecemos una política que se ejerce con buena gestión y estabilidad", ha añadido Mañueco, quien ha avanzado que serán las primeras medidas a impulsar con el nuevo gobierno "si así lo deciden los ciudadanos".

La candidatura del PP de Salamanca a las elecciones a las Cortes de Castilla y León está encabezada por Alfonso Fernández Mañueco y la integran los siguientes nombres:

Rosa María Esteban Ayuso, alcaldesa de Gomecello y secretaria de la Mesa de las Cortes; Ángel Porras de la Fuente, presidente de Nuevas Generaciones de Salamanca; María del Carmen Sánchez Bellota, procuradora de las Cortes; Raúl Hernández López, procurador de las Cortes; María Lourdes Palos Carreño, alcaldesa de Fuenteguinaldo; José María Sánchez Martín, alcalde de las Veguillas y procurador de las Cortes; María Candelas González Martín, alcaldesa de Aldeanueva de Figueroa; Enrique Manuel García Mariño, alcalde de Aldeatejada; y Noemí Fernández Castaño, concejala de Carbajosa de la Sagrada.

Completan la lista los suplentes, Exuperancio Benito García, alcalde de Ledesma; Lourdes Vaquero Mosquete, concejala de Alba de Tormes, y José Julio López Labajos, concejal de Peñaranda.

PP de Zamora

El PP de Zamora también ha presentado su lista este sábado, 7 de enero, que será encabezada por Leticia García y tendrá al empresario de Benavente José Luis Barrigón como principal novedad en la lista.

El acto ha contado con la presencia del presidente provincial del PP de Zamora, José María Barrios, quien ha definido la lista como la "mejor de las que se presentan en la provincia porque los zamoranos se la merecen".

En este sentido, ha subrayado que es una candidatura que "nace en Zamora, pensando en los zamoranos" y que combina la "experiencia en la administración pública y en la empresa privada".

La candidatura también está integrada por Isabel Blanco Llamas, vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades; Juan del Canto Sevillano, alcalde de Villalazán y diputado provincial de Juventud y Deportes, reconocido como defensor de las tradiciones del medio rural, la caza y la tauromaquia; Ana Isabel Castaño Villarroel, jefa de Enfermería del Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del Complejo Asistencial de Zamora y concejala en Toro; y Santiago Moral Matellán, alcalde de Rabanales.