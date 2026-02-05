Mañueco: "A Sánchez le alegra cada voto a Vox, está al lado del PSOE para planificar estrategias contra Castilla y León"

El presidente de la Junta y del PP de Castilla y León y candidato de los populares a las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo, Alfonso Fernández Mañueco, ha vuelto a cargar este jueves contra Vox y ha asegurado que al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "le alegra" cada voto a los de Santiago Abascal. "A Sánchez le alegra cada voto a Vox y el PSOE está encantado con Vox, que está a su lado para planificar estrategias contra las personas de Castilla y León", ha afirmado en Ávila.

Mañueco ha acusado a los socialistas y a los de Abascal de haber bloqueado la bonificación de los peajes y un incremento de las inversiones del 42% con su rechazo a los presupuestos para 2026. "El proyecto tenía un incremento de las inversiones del 42%, con un récord de 104 millones, con medidas importantes para generar oportunidades, empleo y de apoyo a las familias y bonificación de los peajes y es una medida que no se pudo aprobar por el rechazo a los presupuestos del PSOE y de Vox Castilla y León", ha lamentado.

Con todo, ha asegurado que se trata de una medida que el nuevo Gobierno de la Junta pondrá en marcha si los ciudadanos dan su confianza a los populares. "Es una medida que está en riesgo por la pinza de PSOE y Vox, el futuro de Ávila y de Castilla y León no puede quedarse colgado de la pinza entre esos dos partidos. Estas dos fuerzas políticas tan opuestas entre sí, que dicen ser absolutamente incompatibles, han votado juntos en más de un centenar de ocasiones", ha denunciado.

Mañueco ha insistido en que referirse a "la pinza PSOE-Vox" no es "un eslogan" sino "una realidad" y ha denunciado que son dos fuerzas "apretando en la misma dirección para que el Gobierno de Castilla y León no avance". "Lo hemos visto en los presupuestos y lo podemos ver también en otras medidas", ha afirmado.

"De la mano" del PSOE

El candidato popular ha subrayado que "muchas personas se preguntan cómo es posible que una fuerza política que dice que nunca iba a apoyar al PSOE, aunque sacara un decreto para poner banderas de España en todas las rotondas, en las Cortes de Castilla y León se haya abrazado más de un centenar de ocasiones con el PSOE". "No estamos hablando de declaraciones ni discursos, estamos hablando de votaciones. No hablo de Vox en abstracto, estoy hablando de Vox Castilla y León", ha detallado.

Mañueco ha recordado que Vox "dijo que no iba al día de la Fiesta Nacional, al día de la Constitución o a funerales de Estado porque estaba Sánchez" pero, mientras tanto, Vox Castilla y León "se coge de la mano del PSOE para hacer la pinza". "Es sorprendente que Vox Castilla y León fue una formación política que ni siquiera quiso sentarse para negociar los presupuestos pero si se sienta con el PSOE para establecer una estrategia para bloquear los presupuestos", ha señalado.

Y ha denunciado que, al rechazar los presupuestos, lo que han hecho ha sido "rechazar las bonificaciones de los peajes para los abulenses y las ayudas de 300 euros para 100.000 autónomos". "También al rechazar los presupuestos rechazan las ayudas a las personas mayores que quieren cambiar la bañera por un plato de ducha o mantener la gratuidad del autobús con la tarjeta Buscyl o los helicópteros medicalizados en todas las provincias o incrementar la vivienda pública", ha añadido.

El PSOE, "encantado" con Vox

El candidato del PP ha señalado que "una cosa es el discurso nacional y otra el discurso en la comunidad autónoma". "El PSOE está encantado con Vox CyL y a Sánchez le alegra cada voto que vaya a Vox. Nosotros lo tenemos claro, Castilla y León no puede quedar entre dos extremos que se necesitan para hacer ruido, lo que necesitamos en esta tierra es serenidad, reflexión y certezas y en eso es lo que estamos trabajando desde el PP", ha asegurado.

Con todo, preguntado por si los votantes se equivocan al votar a Vox, Mañueco ha asegurado que respeta "profundamente" todos los votos, "independientemente de la formación y del color político". "Yo lo que estoy explicando son los hechos que han ocurrido en los plenos de las Cortes y todos podemos comprobar que quien decía que no iba a estar nunca al lado del PSOE está al lado del PSOE para planificar estrategias en contra de las personas de Castilla y León", ha zanjado.