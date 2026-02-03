Mañueco denuncia que PSOE y Vox han votado 100 veces juntos: "CyL no puede quedar atrapada entre dos extremos"

El presidente de la Junta y del PP de Castilla y León y candidato de los populares a las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo, Alfonso Fernández Mañueco, ha denunciado este martes que PSOE y Vox han votado juntos más de 100 veces en las Cortes autonómicas durante la pasada legislatura. "A Sánchez le alegra cada voto a Vox", ha afirmado Mañueco, que ha cargado contra la "pinza" entre dos formaciones que "dicen ser incompatibles" pero "aprietan en la misma dirección para obstruir".

El candidato del PP a la Junta ha asegurado que se trata de "una realidad política que se ha producido en esta legislatura, objetiva, documentada y fácilmente comprobable". "Dos partidos que dicen ser incompatibles, que se presentan como dos polos opuestos, han votado juntos en más de 100 ocasiones, el PSOE y Vox. A esto lo hemos llamado la pinza Vox Castilla y León-PSOE, dos fuerzas que aprietan siempre en la misma dirección cuando se trata de obstruir", ha insistido.

Mañueco ha asegurado que esa supuesta alianza entre los socialistas y los de Abascal se pudo observar "en los presupuestos y en medidas importantes de educación, agricultura y ganadería, sanidad, cultura". "PSOE y Vox Castilla y León votando lo mismo y haciendo la pinza para frenar la acción del Gobierno", ha afirmado.

Vox, "muleta" del PSOE

El presidente del PPCyL ha asegurado que "muchos ciudadanos se preguntan cómo se explica que quienes dicen que nunca votarían con el PSOE aunque pusieran banderas de España en todas las rotondas, en Castilla y León se abracen a los socialistas en las Cortes una y otra vez". "Esa es la realidad. No estoy hablando de discursos, estoy hablando de votaciones y las votaciones retratan. No hablo de Vox en abstracto, hablo de Vox Castilla y León", ha insistido.

Y ha asegurado que "una cosa es el discurso nacional y otra cosa es cuando tienen que votar en las Cortes de Castilla y León ayudas a las familias, a los agricultores y ganaderos, a los estudiantes, a los autónomos o a las personas mayores". "Eso es lo que ocurrió en los últimos presupuestos", ha señalado, denunciando que Vox "ha decidido votar con el PSOE cada vez que había que bloquear" y que "esto tiene consecuencias en el ámbito de educación, vivienda, personas mayores, jóvenes y mundo rural".

"El PSOE está encantado con Vox Castilla y León porque ha sido su muleta esta legislatura para obstaculizar avances. A Sánchez le alegra cada voto a Vox", ha señalado.

El PP "cumple"

Mañueco ha contrapuesto la forma de hacer política del PP que aboga por "gobernar, gestionar y cumplir" y ha sacado pecho de los datos del paro conocidos este martes.

"Son los mejores de toda la serie histórica, en Castilla y León creamos empleo, los datos interanuales mejoran en todas las provincias y sectores. Si analizamos los datos de los afiliados a la Seguridad Social, nos damos cuenta de que hay más gente trabajando que nunca en un mes de enero, por eso vamos a seguir trabajando por políticas eficaces que apuesten por el crecimiento económico y la creación de empleo. Mientras otros se coordinan para bloquear la acción del Gobierno nosotros seguimos trabajando para que Castilla y León avance", ha señalado.

Mañueco ha asegurado que su intención al denunciar esa pinza entre PSOE y Vox es "que los ciudadanos vean lo que pasa cuando se apagan los micrófonos y se enciende el panel de votaciones".

"Cada paisano de esta tierra tiene que saber quién es el que opta por el bloqueo y quién es el que opta por seguir construyendo Castilla y León. La Comunidad no puede quedar atrapada entre dos extremos unidos para seguir haciendo más ruido, esta tierra necesita oportunidad y certezas y en eso es lo que vamos a seguir, menos ruido, menos teatro y más nueces", ha insistido.

El candidato popular ha calificado de "sorprendente" que Vox a nivel nacional "haya decidido no acudir a ningún acto institucional en el que estén Sánchez o su entorno" y que Vox Castilla y León "vaya de la mano del PSOE en las Cortes". "Esto es lo que queremos explicarle a toda la sociedad de Castilla y León. Estas elecciones van de Castilla y León, de lo que ofrecen los partidos en la Comunidad, y estos son hechos claros, es una realidad", ha señalado.

Un pacto para cuatro años

Mañueco ha asegurado que el PP tiene un balance de gestión "serio" en la Comunidad y que ha "cumplido" y ha recordado que su formación presenta "un proyecto de futuro" con el objetivo de colocar a Castilla y León "entre las tres mejores comunidades de España". "Tenemos un equipo profesional, capaz y pegado al territorio y vamos a por todas. Queremos ganar y serán las personas de Castilla y León las que decidan lo que tiene que ocurrir el 15 de marzo", ha afirmado.

Además, ha indicado que si, tras los comicios, el PP se viese obligado a llegar a algún acuerdo que "no se trataría de un reparto de sillones, se trataría de un proyecto para Castilla y León y de resolver los problemas de las personas de la Comunidad, dentro de las competencias de la Comunidad". "Exigiré responsabilidad y que sea un pacto que dure los cuatro años. Tiene que ser un pacto para toda la legislatura, un pacto para los cuatro años, no queremos ni cheques en blanco ni reparto de sillones", ha señalado.

El candidato del PP ha desvinculado lo que ocurra en Extremadura o Aragón de los resultados en la Comunidad. "Eso es algo que se tendrá que ventilar en Extremadura o Aragón y lo que ocurra en Castilla y León se decidirá en Castilla y León. Dije que iba a agotar la legislatura y hemos cumplido, yo he cumplido", ha afirmado.

Las listas electorales

Sobre la ausencia de cuatro de los 10 consejeros de las listas del PP para las autonómicas, conocidas este lunes, Mañueco ha afirmado que la elaboración de las listas "le corresponde a los comités electorales". "No tengo que decir nada más, en cualquier caso las personas que están en las listas tienen la cualificación, la capacidad y están pegados al territorio de la Comunidad. La formación de Gobierno es en otro momento y todos los miembros de mi Gobierno cuentan con mi reconocimiento personal y político en todos los ámbitos", ha señalado.

Y ha recordado que "ahora es el momento de seguir trabajando hasta el último día". "Los miembros del Gobierno autonómico son consejeros actualmente y eso es porque tienen mi confianza, están de consejeros y ahí van a estar. A partir del día 15 hablaremos, no nos adelantemos a los acontecimientos, creo que todos debemos pedir permiso previamente a los ciudadanos de Castilla y León", ha zanjado.