Mañueco impulsa la “carta más justa” por la financiación para enviar al Gobierno y al PSOE: “Llamo a la unidad de todos”

El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha clausurado este domingo en Villamuriel de Cerrato (Palencia) un acto político centrado en la financiación autonómica que ha reunido a presidentes de diputación, responsables provinciales del partido y diputados del PPCyL.

Un encuentro que ha servido para lanzar uno de los mensajes clave de la precampaña: la defensa de una financiación autonómica justa para la Comunidad, articulada a través de una carta que Mañueco ha anunciado que remitirá al Gobierno de España y al PSOE.

En su intervención, Mañueco ha apelado desde el inicio a la unidad territorial e institucional, subrayando que “cuando una tierra se une, avanza”, y ha situado el debate sobre la financiación más allá de lo técnico para enmarcarlo como una cuestión “moral y de justicia”.

El líder autonómico del PP ha reivindicado el peso histórico de Castilla y León recordando la Ley Perpetua de Ávila del siglo XVI, considerada uno de los precedentes del constitucionalismo moderno, para enlazarla con valores como la igualdad, la solidaridad territorial y la equidad fiscal. “Castilla y León no pide privilegios, pide justicia y oportunidades”, ha afirmado.

Mañueco ha defendido que el actual sistema de financiación condiciona directamente la calidad de los servicios públicos, especialmente en una comunidad extensa, envejecida y con una fuerte dispersión territorial.

“Detrás de cada euro hay un hospital, un consultorio, una escuela, una ambulancia, ayudas a la dependencia, transporte gratuito, apoyo al mundo rural, vivienda para jóvenes y oportunidades para emprendedores”, enumeró.

Frente a lo que ha calificado como “ruido que divide y enfrenta”, el presidente del PPCyL ha pedido que “la política que sirve, que une y que resuelve”, y ha defendido que Castilla y León “valora lo que cuenta, lo que sostiene y lo que nutre”, utilizando la metáfora de una nuez para señalar que lo esencial no siempre es lo más visible.

La “carta más justa”, eje del acto

El momento central del discurso ha llegado con el anuncio de la firma de la denominada “carta más justa”, un documento que Mañueco ha definido como “no partidista” y “en defensa de todos”.

“No es una carta del Gobierno ni de un partido. Es una carta de Castilla y León”, ha destacado.

Según explicó, la carta recoge tres principios fundamentales:

El reconocimiento de una financiación justa acorde a la realidad de Castilla y León y a su contribución al conjunto de España.

La garantía de la igualdad de derechos y de servicios públicos, con independencia del lugar de residencia.

La exigencia de que el nuevo modelo de financiación autonómica sea fruto del consenso, negociado entre todas las comunidades.

Mañueco ha apelado directamente a los representantes institucionales y a los partidos políticos de la Comunidad para que se sumen a la iniciativa y firmen el documento. “No lo pido como un favor personal, lo pido como un deber institucional y un acto de lealtad a las personas que nos han elegido”, ha afirmado.

La carta será remitida a la Presidencia del Gobierno de España, al Ministerio de Hacienda y a la sede nacional del PSOE, con la intención de situar la financiación autonómica como un asunto central del debate político y electoral.

En este contexto, Mañueco ha reclamado mayor contundencia al candidato socialista en Castilla y León, Carlos Martínez, al que ha reprochado una actitud “tibia” ante una cuestión que, a su juicio, requiere “más firmeza” en defensa de los intereses de la Comunidad.

“Esto no va de siglas, va de justicia”, insistió, enumerando los colectivos y territorios que, según dijo, se verían beneficiados por un sistema justo: el medio rural, los municipios, las provincias, las familias, los mayores, los jóvenes, los autónomos, los trabajadores y los empresarios.

El presidente del PPCyL ha pedido que la financiación autonómica no se convierta en “un arma arrojadiza ni en un teatro”, sino en un acuerdo “serio, verificable, duradero y justo”, y ha insistido en que “la igualdad real de los españoles, vivan donde vivan, no admite demora”.

En su cierre, Mañueco vinculó la fortaleza de España al respeto a sus territorios y reclamó para Castilla y León “la misma dignidad que cualquier otra comunidad autónoma”.

Desde Palencia, y con una mención simbólica a todas las provincias, ha finalizado con un llamamiento a la unidad en la campaña electoral: “Que al menos en esto, todos seamos uno y firmemos la carta más justa”.

Los firmantes

La “carta más justa” ya ha sido firmada por Alfonso Fernández Mañueco y por destacados cargos institucionales y orgánicos del PP de Castilla y León, entre ellos Isabel Blanco, María Ángeles Armisén, Francisco Vázquez, María José de la Fuente, Roberto Martín, José María Barrios, Carolina Valbuena, Borja Suárez, Carlos García, Conrado Íscar, Miguel Ángel de Vicente, Patricia Pérez, Javier Fúnez, Benito Serrano, Juan Carlos Suárez-Quiñones, Carlos García Carbayo y Javier Iglesias.